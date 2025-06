Kdo je prejel 30 milijonov evrov dividend?

V nadaljevanju preberite:

Od finančne uprave RS smo dobili podatke o najvišjih prejemkih iz dividend v letih 2022, 2023 in 2024 – in ti razkrivajo izstopajoč primer: eden izmed posameznikov si je v enem letu izplačal kar 30 milijonov evrov. Medtem ko se večina najvišjih prejemkov giblje med 2 in 10 milijoni evrov, ta enkratni znesek odpira vprašanje: kdo stoji za njim?

Leto 2022 je bilo rekordno po izplačilih dobičkov podjetnikom in delničarjem. Medtem ko so si nekateri posamezniki iz podjetij izplačali več milijonov evrov dividend, so drugi izkoristili zadnje leto pred davčno reformo za prodajo deležev.