Petrol bo jutri za eno uro zaprl vse poslovalnice

Petrol je v okviru »optimizacije poslovanja« zaradi ponovne regulacije cen naftnih derivatov na avtocestah danes zaprl prva štiri prodajna mesta, jutri pa bo za eno uro protestno zaprl vsa prodajna mesta, razen tistih ob avtocestah.

Petrol je zaprl prodajna mesta Petrina, Črni Vrh nad Idrijo, Solčava in Podkoren. Zaprta bodo do nadaljnjega, dokler ne bodo izpolnjeni pogoji za vzdržno poslovanje, so sporočili iz energetske družbe, v kateri so prejšnji teden napovedali tudi prekinitev donacij in sponzorstev.

Petrol bo jutri med 12. in 13. uro zaprl vsa prodajna mesta v Sloveniji, razen prodajnih mest na avtocestnih lokacijah. Med enournim zaprtjem prodajne mreže bo zagotovljena nemotena oskrba z gorivi za vse intervencijske službe, kot so policija, gasilci, nujna medicinska pomoč, civilna zaščita in druga vozila na nujni vožnji oziroma v izrednih razmerah, so še sporočili. V času začasnega zaprtja štirih prodajnih mest in enournega zaprtja prodajne mreže bo prekinjena tudi ponudba pripadajočih storitev, kot so: trgovina na prodajnem mestu, avtopralnice, električne polnilnice in druge dodatne storitve, razen poštnih storitev.

»Z obema ukrepoma, povezana z obratovanjem prodajnih mest, družba Petrol izpostavlja resnost opozoril, da nova regulacija cen goriv ogroža poslovno vzdržnost maloprodajne mreže, razvojne načrte družbe in prispevek k energetski tranziciji v Sloveniji. Nova uredba namreč pomeni nadaljnje zaostrovanje že do zdaj nevzdržnega regulatornega okvira. Marže pri prodaji goriv so v Sloveniji najnižje v EU, trošarine pa med najvišjimi v primerjavi s sosednjimi državami,« so ponovno poudarili v Petrolu.

V tem so ponovno pojasnili, da že ob dosedanji regulaciji za prodajna mesta zunaj avtocest najvišja dovoljena marža v Sloveniji ni zadoščala za pokrivanje vse višjih stroškov rednega poslovanja z gorivi in derivati, kot so stroški dela, najemnin, transporta in skladiščenja. Stroški dela na maloprodajnih mestih v družbi Petrol se bodo po ocenah v letu 2025 v primerjavi z letom 2023 ob nespremenjenih maržah povečali za 19 odstotkov. Nova regulacija problem nevzdržnih marž širi tudi na prodajna mesta ob avtocesti, ki so glede na prodajna mesta zunaj avtocest obremenjena s trikrat višjimi stroški poslovanja zaradi najemnine Darsu, vzdrževanja počivališč in neprekinjenega poslovanja v nočnem času.

Po njihovem mnenju se neupravičeno povečujejo obremenitve tudi zaradi zaostrenih razmer pri regulaciji dodajanja biokomponente: »Zaradi nepriznavanja vseh stroškov biokomponent v regulirani ceni, marža pri prodaji goriv ne znaša reguliranih deset centov, ampak le osem centov. Zahteve zaradi zavez zelenega prehoda se bodo v prihodnje drastično povečale, zato je ključno, da se ta problematika dolgoročno uredi in uskladi z zahtevami, ki jih nalaga regulator.«

Od vlade pričakujejo pravni okvir, ki bo omogočal konkurenčno in vzdržno poslovanje ter razvojne investicije, kar je več kot potrebno v strateško pomembnem energetskem sektorju. Pozivajo k iskanju rešitev, ki bodo omogočile stabilno preskrbo z energenti in vzdržno poslovanje tudi v prihodnje.

Golob: Požrešnost po dobičku

»Petrol vsem prebivalcem kaže, za kaj mu v resnici gre: za navadno požrešnost po dobičku, ljudje preprosto niso pomembni,« se je na napoved Petrola, da zaustavi razvojne investicije v Sloveniji, prekine izplačila sponzorskih in donacijskih sredstev ter zapre nekatere neprofitabilne bencinske servise odzval predsednik vlade Robert Golob.