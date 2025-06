Petrol odgovarja vladi: Poslali smo vam 50 pobud in 8 študij, a brez odziva

Odnosi med vlado in družbo Petrol so se v zadnjih dneh močno zaostrili zaradi ukrepov, ki jih je največji slovenski trgovec z naftnimi derivati sprejel kot odziv na novo regulacijo cen pogonskih goriv. V odgovoru Petrola podjetje pozdravlja dialog, a opozarja, da trenutni model regulacije cen pogonskih goriv ni poslovno vzdržen.

Minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek je v odprtem pismu ostro pozval vodstvo Petrola, naj nemudoma prekine z zapiranjem prodajnih mest, ustavitvijo naložb in zamrznitvijo sponzorstev. Petrol se je zdaj odzval na odprto pismo ministra glede zapiranja bencinskih servisov v posameznih slovenskih občinah.

Več kot 50 strokovnih pobud – brez odziva

»V Petrolu si že dlje časa prizadevamo za odprt, strokoven in argumentiran dialog z vlado,« so zapisali in poudarili, da so skupaj z drugimi trgovci in stanovskimi organizacijami ministrstvom poslali več kot 50 strokovno utemeljenih predlogov in analiz. Ti so opozarjali, da obstoječa ureditev ogroža poslovanje vseh trgovcev z naftnimi derivati – med drugim tudi MOL-a, Shella in Loga.

Na vse te pobude po navedbah Petrola niso prejeli strokovno utemeljenega odziva. »Vladnim organom smo predstavili tudi izsledke osmih neodvisnih študij slovenskih in tujih avtorjev, ki enotno opozarjajo, da trenutni model povzroča poslovno škodo,« so zapisali.

Davčni primež: država vzame devetkrat več kot trgovci

Kot navajajo, jih trenutno veljavna regulacija sili v začasno zapiranje posameznih prodajnih mest, ki so postala neprofitabilna. Poudarjajo, da ta odločitev ni lahka, niti dolgoročni cilj Petrola: »Gre za ukrep, ki je neposredna posledica regulacije, ki ne omogoča pokrivanja osnovnih stroškov, kaj šele investicij v zeleni prehod ali zagotavljanja konkurenčnosti na mednarodnem trgu.«

Petrol v pismu opozarja tudi na nesorazmerno porazdelitev bremen: »Če je danes trgovska marža na liter bencina 9,9 centa – iz katere moramo pokrivati vse stroške dela, logistike in najemnin – država pobere kar 86 centov na liter, kar je 42 odstotkov več kot na začetku leta 2023.«

Primerjalno omenjajo tudi razmere na Hrvaškem, kjer so cene goriva nižje kljub višji marži, saj so dajatve države manjše: »Če bi bila marža na dizelsko gorivo v Sloveniji nič evrov, bi bile maloprodajne cene zaradi visokih dajatev še vedno višje kot na Hrvaškem.«

Pobuda: skupni obisk županov

Vodstvo Petrola predlaga konkretno nadaljevanje dialoga – tudi na terenu: »Predlagamo, da skupaj – kot predstavnika države in največjega trgovca z naftnimi derivati – obiščemo izbrane župane na območjih, kjer smo bili zaradi neprofitabilnosti prisiljeni zapreti prodajna mesta.«

V zaključku odgovora iz Petrola poudarjajo, da si želijo oblikovanja novega, vzdržnega regulatornega okvira, ki bo temeljil na strokovnosti, mednarodnih praksah in dolgoročni stabilnosti. »Vaše pismo razumemo kot izraz skrbi – mi pa vam zagotavljamo, da skrbimo tudi mi,« so zapisali ministru Jevšku. »Prepričani smo, da bomo z dialogom prispevali k večjemu razumevanju, boljšemu odločanju in iskanju skupnih, dolgoročno vzdržnih rešitev – v korist ljudi, lokalnega razvoja in stabilne energetske oskrbe.«

Minister: Ljudje ne smejo biti talci

Minister Jevšek je sicer pred dnevi v pismu predsedniku uprave Petrola Sašu Bergerju opozoril, da se nestrinjanje z vladnimi politikami ne sme izražati na način, ki neposredno prizadene prebivalce. Ob tem je posebej izpostavil zaprtje bencinskega servisa na Petrini v občini Kostel, kjer so krajani s tem izgubili tudi mini market, bančno in poštno storitev. Minister ukrepov ne more sprejeti kot razumnih ali sorazmernih: »Takšni ukrepi vam kot uglednemu menedžerju in družbi, ki je del vsakdana že 80 let, ne morejo biti v ponos.«

Vodstvo Petrola poziva, naj ponovno odpre prodajna mesta v Petrini, Črnem Vrhu nad Idrijo, Solčavi in Podkorenu, nadaljuje z razvojnimi projekti ter odmrzne donacije. »Vsako zaprtje, ki se zdi v pisarni majhno, ima v manjših krajih resne posledice,« opozarja minister in dodaja: »Skupaj lahko dosežemo več za vse.«

Ostro se je na dogajanje odzval tudi predsednik vlade Robert Golob, ki je ob robu vrha zveze Nato v Haagu dejal, da Petrola ne žene skrb za ljudi, temveč »pohlep in požrešnost za dobičkom«. Premier je poudaril, da vlada ne bo pristala na izsiljevanje, tudi če ima podjetje rekorden dobiček. Napovedal je, da vlada že analizira možne protiukrepe, če uprava Petrola ne bo izpolnjevala svojih obveznosti do ljudi.

Ukrepi Petrola: protest ali pritisk?

Petrol je zaradi nasprotovanja novi regulaciji v ponedeljek zaprl štiri bencinske servise, ustavil vse razvojne investicije v Sloveniji in zamrznil sponzorska ter donatorska sredstva. Napovedal je tudi uro dolge zaprtje vseh prodajnih mest zunaj avtocest, a je ta ukrep preklical po posredovanju Slovenskega državnega holdinga, ki upravlja skoraj tretjinski lastniški delež podjetja.

Zaprta prodajna mesta so sprožila burne odzive lokalnih skupnosti. Združenje občin Slovenije je pozvalo k dialogu, občinski svet v Kostelu pa je napovedal celo državljansko nepokorščino, če servis ne bo ponovno odprt.