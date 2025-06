V nadaljevanju preberite:

Javnost te dni razburja zapiranje štirih Petrolovih bencinskih črpalk v Petrini, Črnem Vrhu nad Idrijo, Solčavi in Podkorenu. To so manjši kraji, kjer podobno kot v drugih oddaljenih območjih že več let ugašajo tudi trgovine, poštne poslovalnice, banke, ukinjajo se bankomati, ponekod nimajo niti mobilnega signala. Prebivalci tako marsikje ostajajo brez osnovnih storitev, kar pospešuje izseljevanje s teh območij.