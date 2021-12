Podatki – gorivo digitalnega gospodarstva

V nadaljevanju preberite:

Kateri podatki so pomembni? Vsi – v nasprotju s splošnim mnenjem – ni pravilen odgovor. Podatki so tudi breme in strošek, imajo svojo težo, celo tisti, ki so hranjeni v digitalni obliki. Eden od večjih izzivov sodobnega poslovanja sta zato prepoznavanje in zbiranje ustreznih podatkov, ki so potrebni za kakovostna poročila.