Podatkovni centri ne morejo čakati na male reaktorje

Stroka ugotavlja, da bodo prvi mali modularni reaktorji na komercialnem trgu od leta 2030. Ameriška administracija je želela to pospešiti, a razvoj zahteva čas, zato bodo podatkovne centre leta 2027 prej napajale sončne ali plinske elektrarne kot jedrski reaktorji. V Evropski uniji take podpore jedrski industriji ni, je pa nova nemška vlada zagotovila francoski, da se bo pridružila zahtevam za odpravo ovir za jedrsko energijo.

Izbira 16 lokacij na državnih zemljiščih za hitro gradnjo podatkovnih centrov in virov električnega napajanja je posledica hitre rasti ter pomembnosti uporabe umetne inteligence v ameriški energetiki. Lokacije so že opremljene z vso energetsko infrastrukturo, zato naj bi bilo umeščanje malih modularnih reaktorjev in pridobitev dovoljenj zelo hitro in brez ovir.