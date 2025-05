Kidd: Razumem frustracije zaradi Dončića (VIDEO)

Razumljivo je, da trener Jason Kidd ni veliko govoril o razvpiti menjavi, s katero so Dallas Mavericks 2. februarja v Los Angeles poslali Luko Dončića in dobili Anthonyja Davisa. Poteza, za katero je stal športni direktor Nico Harrison, je močno skrhala odnose med navijači in teksaško franšizo, ki je bila le devet mesecev prej v finalu lige NBA.

Dončić je bil priljubljen med navijači, ki so mu skandirali tudi, ko so LA Lakers gostovali v Dallasu. Da bi zakopal sekiro, je Kidd v podkastu DLLS Mavericks nagovoril predvsem njih.

»Resnično razumem frustracijo in bolečino zaradi menjave. Luka je eden najboljših na svetu. Bil je tukaj in igral na visoki ravni. Kar naenkrat se je zgodila sprememba ... Ampak moramo naprej,« je dejal zmagovalec z Dallasom leta 2011.

Mavericks se je nasmehnila sreča, ko so nepričakovano dobili prvi izbor na naboru in bodo bržčas vzeli Cooperja Flagga, kar bi lahko potolažilo navijače. »Tukaj je nabor in tukaj je nova sezona. Resnično verjamemo, da imamo najboljše navijače na svetu in verjamemo, da bo stali z nami tudi v prihodnje. Želimo osvojiti naslov, osvojili smo ga leta 2011 in načrtujemo ga spet v bližnji prihodnosti,« je še dejal Kidd.