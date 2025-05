Zakaj je generacija X generacija poražencev

V nadaljevanju preberite:

»Trpimo,« je dejal Seneka, »pogosteje v svoji domišljiji kot v resnici.« Stoiški filozof bi morda lahko govoril o generacijah. Generacija Z, rojena med letoma 1997 in 2012, pravi, da so jim družbeni mediji uničili otroštvo. Milenijci, rojeni med letoma 1981 in 1996, tarnajo, da ne morejo kupiti hiše. Babyboomerji, rojeni med letoma 1946 in 1964, tarnajo, da jih čaka nestabilna upokojitev.

Mnogi pozabljajo na generacijo X, kamor spadajo ljudje, rojeni med letoma 1965 in 1980. Svet se, sodeč po googlovih iskanjih, polovico manj zanima za generacijo X kot za milenijce, pripadnike generacije Z ali babyboomerje. O generaciji X ni veliko podkastov ali memov. Razen romana Douglasa Couplanda Generation X: Tales for an Accelerated Culture, ki je izšel leta 1991 in je populariziral ta vzdevek, o tej generaciji prav tako razpravlja le malo knjig. Pripadniki generacije X v Veliki Britaniji običajno redkeje vedo, kateri generaciji pripadajo, kot pripadniki katere koli druge starostne skupine.