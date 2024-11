Podjetja, usmerjena samo v profit, so revna

V zadnji epizodi podkasta Supermoč je bila gostja Tanja Subotić Levanič, direktorica korporativnih odnosov v Pivovarni Laško Union, ki ima ključno vlogo pri upravljanju javnih zadev, zagovorništva, komunikacij in trajnostnega upravljanja. S svojo vizijo in zavzetostjo prispeva k trajnostnemu razvoju in odgovorni konzumaciji alkohola v Sloveniji.

Trajnostni razvoj kot pomemben gradnik strategije

Del razmaha obletnic in obeležij ter novih ambicioznih vizij in načrtov Pivovarne Laško Union, ki je v lasti družbe Heineken, je tudi trajnostni razvoj. Pri tem ne gre zgolj za vizijo brezogljičnega poslovanja in varovanje okolja, temveč tudi za trajnostno upravljanje in odnos do zaposlenih v podjetju in vseh, ki so tako ali drugače vključeni v zgodbo Pivovarne Laško Union, PLU, navsezadnje tudi meščanov v Ljubljani ali Laškem.

Tanja Subotić Levanič: »Pomembno je spoštovati preteklost in graditi prihodnost na trdnih temeljih.«

Nov prostor za testiranje novih okusov piva

V Pivovarni Laško Union bodo prihodnje leto praznovali 200. obletnico Pivovarne Laško, letos pa 160-letnico Pivovarne Union in 10-letnico gostoljubja Pivnice Union. FOTO: Pivovarna Laško Union

Mimogrede: v Ljubljani, konkretno v Spodnji Šiški, bo kmalu zrasla povsem nova Mestna Pivovarna Union, ki bo na svojstven način dala pečat mestnemu življenju in ga prav gotovo obogatila, saj bo omogočila inoviranje in testiranje novih okusov piva. Pivovarna bo povezana z muzejem in pivnico ter bo omogočala obiskovalcem, da iz prve roke vidijo proizvodni proces in pokusijo nove izdelke.

Nujno odgovorno ravnanje z viri

»Spoštovati preteklost in graditi prihodnost na trdnih temeljih je ključ do trajnostnega razvoja,« je prepričana Tanja Subotić Levanič FOTO: Marko Feist

In prav zadnje, tj. bogatenje življenja ljudi in vračanje narave z vodilom 4P, je bistvo razmišljanja in delovanja na trajnosten način, verjame Tanja Subotić Levanič, ki je v podkastu dejala: »Podjetja, usmerjena v profit, so revna. Zato je nujno odgovorno ravnanje z viri in vključevanje različnih vidikov trajnostnega razvoja. Seveda profit ni nepomemben, vendar mora biti oplemeniten s poslanstvom in skrbjo za ljudi in planet. Profit je pomemben za reinvestiranje in nadaljnji razvoj, vendar ne sme biti edini cilj.«

Kot zanimivost naj zapišemo, da je bilo pivo izdelano pred približno 7000 leti na območju današnjega Iraka, kjer je živela civilizacija Sumercev. Sumerske glinene tablice, ki izvirajo iz okoli leta 4000 pr. n. št., celo vsebujejo najstarejše zapise o pivu, kar dokazuje, da je bilo takrat pivo že znan del njihove kulture. Pivo se je obdržalo do današnjih dni, tudi kot pijača z družbenim, družabnim in verskim nabojem.

»Pomembno je spoštovati preteklost«

Gostja podkasta Supermoč nam je razkrila, da so ga najprej izdelovale ženske, saj so ga kuhale kot bogato »hrano« kar doma. Potem pa je to postal moški posel, a v Pivovarni Laško Union to spet lepo »popravljalo«, saj so v slogu trajnosti spolno uravnotežili zaposlene, tako da bodo v mešani družbi prihodnje leto praznovali 200-letnico Pivovarne Laško, letos pa 160-letnico Pivovarne Union in 10-letnico gostoljubja Pivnice Union.

»Pomembno je spoštovati preteklost in graditi prihodnost na trdnih temeljih. V prihodnosti načrtujemo odprtje mestne pivovarne v Ljubljani, kar bo omogočilo nadaljnje inovacije in tesnejše povezovanje z lokalno skupnostjo«, je v podkastu dejala Tanja Subotić Levanič.

Spremeniti moramo fenomen »mokre družbe«

Mlajše generacije spreminjajo odnos do alkohola – brezalkoholno pivo je vse bolj priljubljeno, opaža Tanja Subotić Levanič. FOTO: Marko Feist

Tanja Subotić Levanič s svojo vizijo in predanostjo trajnostnemu razvoju ter odgovorni konzumaciji alkohola prispeva k pozitivnim spremembam v pivovarski industriji in širši družbi.

V pogovoru je najprej poudarila pomen odgovornega pitja, saj je ta opomnik pomemben v državi, kjer živi t. i. mokra družba.

V Sloveniji je namreč alkohol globoko prepleten s kulturo in tradicijo, celo čustvi in kolektivnim spominom, a hkrati nosi s seboj številne negativne posledice. »Alkohol je globoko vpet v kulturo in praznovanja. A mlajše generacije obračajo trend na bolje, zato ne čudi, da zaznavamo rast brezalkoholnega piva,« pravi Tanja z navdušenjem.

Mlajša generacija se bolj zaveda odgovornega pitja

Mlajša generacija se bolj zaveda odgovornega pitja in pogosto išče alternative, kot so pijače brez alkohola. Tanja opaža, da mladi ne posegajo po alkoholu v enakih količinah kot starejši, kar kaže na večjo ozaveščenost in drugačen odnos do pitja. Ta trend je opazen tudi v ponudbi Pivovarne Laško Union, ki vključuje inovacije, kot je pivo 0,0, ki omogoča uživanje piva brez alkohola.

Tanja Subotić Levanič s svojo vizijo in predanostjo vodi področja trajnostnega razvoja v Pivovarni Laško Union. FOTO: Marko Feist

Strastna razvijalka trajnostnih konceptov Tanja Subotić Levanič je danes v vlogi direktorice korporativnih odnosov v podjetju Pivovarna Laško Union d.o.o. in skrbi za področja javnih zadev in zagovorništva, komunikacij ter trajnostnega upravljanja. S svojo ekipo gradi in razvija strateška področja, ki krepijo vsakodnevno poslovanje največje proizvajalke pijač v Sloveniji. Njena kariera je potekala od različnih vodstvenih položajev v marketingu in komunikacijah, od IBM Slovenija do IBM Srednje in Vzhodne Evrope. Med letoma 2016 in 2018 je bila vodja integriranega komuniciranja v kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije. Dejavna je tudi v številnih profesionalnih odborih in mednarodnih projektih, ki povezujejo znanje, trajnostni razvoj in posel. Je strastna razvijalka trajnostnih konceptov v poslovanju, zato so jo tudi med predsedovanjem Sekciji mladih managerjev Združenja Manager (2019–2022) vodile poslovne 4P smernice (angl. People, Profit, Planet, Purpose): ljudje, blaginja, planet in poslanstvo. Od leta 2018 je Tanja del vodstvene ekipe Pivovarne Laško Union, ki je del družbe Heineken.

V podkastu boste slišali tudi o: tem, da je Slovenija tudi dežela piva,

novih trendih, ki jih narekujejo mlajše generacije in so kot luč prihodnosti,

sanjah, ki pomagajo pri iskanju novih idej in uvidov ter jih lahko uresničujemo v svojem življenju,

super moči in notranji motivaciji,

tem, kakšna učna ura za življenje in kariero sta klasičen balet in disciplina,

inovacijah v pivovarski panogi.

