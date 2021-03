Pomanjkanje čipov ustavilo tudi Revoz

V prispevku preberite:



Če je imela avtomobilska industrija lani v tem času težave, da zaradi izbruha virusne krize ne more obratovati, pa ima ob obletnici izzive drugačne vrste – njena proizvodnja se ustavlja zaradi pomanjkanja enega od zelo pomembnih sestavnih delov, to so polprevodniki. Prekinitve se zadnje tri mesece vrstijo po tekočem traku, tako bo danes in jutri ustavljena proizvodnja v Revozu. Kje so vzroki za to pomanjkanje? Zakaj ima pred avtomobili prednost zabavna elektronika? Je to novo področje usodne evropske odvisnosti od Azije?