Poskrbite za varno poslovanje

Tako tisto analogno kot digitalno. Kako pa vi skrbite zanj? Zaupajte ga strokovnjakom.

Mnoga podjetja nimajo lastnih IT-oddelkov in strokovnjakov, kljub temu pa želijo digitalizirati svoje poslovanje. To najlažje storijo z najemom IT-storitev pri zunanjem ponudniku in predajo IT-okolja v upravljanje. S tem več kot le razbremenijo zaposlene, ki se ukvarjajo s tehnološkimi izzivi, kot so vzdrževanje računalnikov in tiskalniških naprav, nameščanje programskih popravkov in posodobitev, vzpostavitev in vzdrževanje (žičnega in brezžičnega) omrežja, integracija oblačnih storitev, postavitev e-poštnega strežnika, spletne strani podjetja in še bi lahko naštevali … Ti izzivi namreč zahtevajo obilo znanj in izkušenj. Kaj pa, če bi lahko vse našteto dobili na enem mestu?

Prav to so imeli v mislih tudi v podjetju A1 Slovenija, ko so oblikovali novo ponudbo storitev za poslovne uporabnike. Kot telekomunikacijski operater ne obvladajo le fiksnih in mobilnih povezav, temveč ponujajo tudi storitve t. i. kibernetske varnosti na ključ, varnostnega kopiranja podatkov in postavitve poslovnega okolja v oblaku.

IKT je več kot IT

»Zavedamo se, da danes podjetja vse težje skrbijo za svoja IT-okolja, saj zaposleni uporabljajo ogromno naprav, sistemov in aplikacij ne le v podjetju, temveč tudi doma in na poti. Ni pa dovolj, da vse te točke zanesljivo povežemo, treba jih je tudi ustrezno zavarovati. In po možnosti še ustrezno sestaviti v učinkovito celoto,« pravi Matic Grobelšek, direktor za poslovni trg v A1 Slovenija, ter dodaja: »Po tej plati smo telekomunikacijski operaterji najprimernejši partnerji, saj pri nas resnično lahko dobijo vse na enem mestu.«

Kot specializiran ponudnik storitev za področje IKT lahko A1 Slovenija prevzame celotno digitalno okolje podjetja v upravljanje. Poleg zagotavljanja celovitih IT-storitev implementacije, integracije ter vzdrževanja strojne in programske opreme podjetjem ponuja tudi storitvi Kibernetska varnost na ključ in A1 Cyber Backup, ki sta izjemno priljubljeni, saj v digitalni krajini nevarnosti za podjetja ne manjka.

Ponudnik, ki je kos nalogi

Odlične večletne izkušnje z IKT-storitvami podjetja A1 Slovenija ima podjetje Mikro+Polo iz Maribora. »Z A1 Slovenija sodelujemo že dalj časa. Začeli smo s klasičnimi telekomunikacijskimi storitvami, zaradi hitre rasti poslovanja pa se je povečala potreba po dodatnih kadrih za zagotavljanje ustrezne IT-podpore. Ocenili smo, da bo učinkoviteje, če določene segmente IT-infrastrukture prepustimo v upravljanje specializiranemu ponudniku – posebno to velja za zagotavljanje kibernetske varnosti. V A1 Slovenija so se izkazali z odzivnostjo, visoko ravnijo znanja in celovitim pristopom k varovanju našega digitalnega okolja. Z njihovo pomočjo smo opravili tudi celovit pregled ustreznosti in optimalne postavitve IT-infrastrukture in identificirali precej možnosti za optimizacijo ter v nadaljevanju povečali učinkovitost dela zaposlenih in zmanjšali stroške IT-okolja,« je povedala Andreja Zimič, vodja oddelka IKT v podjetju Mikro+Polo, d. o. o.

Naročnik oglasne vsebine je A1