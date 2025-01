Preboji umetne inteligence

Udeleženci na trgih zaradi slabšega decembra nismo imeli dobre predstave o tem, kaj lahko pričakujemo v prvih tednih januarja, saj je bilo v igri veliko dejavnikov, ki so vzbujali strah pred morebitno močnejšo korekcijo, ki bi bila lahko podobna tisti iz leta 2022. V mislih imamo strah pred agresivnim unovčevanjem dobičkov po sanjskih dveh letih, negotovost pred nastopom nepredvidljive Trumpove administracije, strah pred inflacijo in rastjo obrestnih mer ter bojazen zaradi slabših rezultatov v lanskem zadnjem četrtletju in manj optimističnih napovedi za leto 2025. Na koncu se je, kot že tolikokrat doslej, vse skupaj odvilo v smeri pozitivnih trendov in januarske otoplitve, kar je dober obet pred nadaljevanjem zime. Seveda ni izključeno, da se bo do pomladi zgodila še kakšna močnejša ohladitev, vendar pa bodo do konca zime izmerjene temperature oziroma donosi delnic verjetno ponovno presegli dolgoletna povprečja.

Delniski Indeks MSCIAC Foto Gm Igd

Na svetovnih borzah se vlagatelji sprašujemo, ali bo vroča investicijska zgodba umetne inteligence, podobno kot internetna revolucija na prelomu tisočletja, že tretje leto zapored povsem zasenčila sicer zelo dinamično makroekonomsko in geopolitično dogajanje, kjer je v ospredju zgodovinsko velika negotovost glede svetovnih trgovinskih razmerij. To je še toliko bolj pomembno, ker je statistično gledano ravno tretje leto bikovskega trga rasti tisto, ki običajno prinaša povišano volatilnost in povprečno najnižje donose znotraj borznega cikla, ki so v povojni zgodovini ameriških trgov znašali »samo« 2,1 odstotka na leto.

Čakajoč preboje

Žal smo v Evropi v zadnjih desetletjih na lastni koži izkusili, da v svetu, ki se spreminja z vrtoglavo hitrostjo, največ tvegajo tiste države, podjetja in posamezniki, ki niso pripravljeni prevzeti nobenega tveganja.

V letu 2025 me zato predvsem zanima, ali bomo v vsakdanjem življenju končno začeli opažati konkretne in oprijemljive tehnološke preboje na področju umetne inteligence, ki bodo morda sprožili najhitrejšo dobo inovacij v zgodovini človeštva.

V zadnjih mesecih je prišlo do pomembnega mejnika, ko so tudi majhna zagonska podjetja dobila dostop do izredno zmogljive in razmeroma poceni UI-infrastrukture in programskih orodij, kar bo končno omogočilo nastanek popolnoma novih, izvirnih programskih aplikacij in pripomočkov UI, ki nam bodo v pomoč na vseh področjih poslovanja in ustvarjanja.

Damjan Kovačič FOTO: Boštjan Lah

V zadnjih tednih sem zaradi radovednosti in profesionalne deformacije prebiral številne publikacije in napovedi o tem, kaj lahko pričakujemo v letu 2025. V njih najdemo veliko odličnih pregledov, kvalitetnih statistik in originalnih pogledov na makroekonomsko dogajanje in delniške trge. Vsem bralcem, ki jih zanimajo finančni trgi, na tem mestu priporočam, naj jih ne jemljejo preveč resno, v skladu z znanim aforizmom, da »so vsi modeli napačni, vendar pa so včasih nekateri uporabni«.

Kaj bi, če bi

Eden od najbolj koristnih mentalnih pristopov je ta, da se spoprijateljimo z negotovostjo in se osvobodimo potrebe po napovedovanju prihodnosti. Trgi so kompleksni dinamični adaptivni sistemi, kjer nikoli ne vemo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Tako kot v prometu, kjer lahko najbolj nedolžna nesreča povzroči zastoj in kompleksno verigo dogodkov, zaradi katerih potem nekdo zamudi letalo ali pa nekje izbruhne vojna oziroma se zgodi naravna katastrofa. Pomislite samo, kako zelo drugačen bi bil danes naš svet, če ne bi lani krogla za mišjo dlako zgrešila predsednika Trumpa ali pa bi zaradi svojih številnih sodnih postopkov končal v zaporu in izgubil volitve …