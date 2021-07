Pred odhodom na morje rezervoar napolnite doma

V nadaljevanju preberite:



Nafta brent na finančnih trgih dosega najvišjo vrednost po letu 2018, analitiki pa pričakujejo, da se bo cena še zvišala. To se vse bolj pozna tudi na bencinskih črpalkah. Tako v Sloveniji kot v drugih evropskih državah so se goriva v zadnjem obdobju močno podražila. Pogledali smo kakšne so cene goriv in ali se bodo goriva še podražila.