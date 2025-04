Predsednica okrcala koalicijsko zavrnitev kandidatov za BS

»Obžalujem ravnanje koalicije, ki je ponovno brez vsakršne vsebinske obrazložitve zavrnila dva možna kandidata za mesto guvernerja Banke Slovenije. Tako kot v primeru gospoda Ropa, tudi tokrat govorimo o kompetentnih, profesionalnih in mednarodno priznanih kandidatih, ki sta bila pripravljena svoje znanje in izkušnje usmeriti v odgovorno vodenje Banke Slovenije.« Tako se je predsednica republike Nataša Pirc Musar odzvala na odločitev koalicije, da zavrne njena možna kandidata za guvernersko mesto.

Predsednica je kot kandidata ponudila Damjana Kozamernika, direktorja oddelka za strategijo, trajnostni razvoj in raziskave na SID banki, in Ksenijo Senko Maver, nekdanjo predstavnico Slovenije pri Svetovni banki v Washingtonu, ki trenutno službuje v Ruandi kot projektni vodja pri nemški razvojni agenciji GIZ. Oba sta v preteklosti delovala tudi v Banki Slovenije in imata bogate strokovne in vodstvene izkušnje tudi z bančnega področja.

Pirc Musarjeva je v odzivu še napisala, da si »Slovenija zasluži neodvisnega guvernerja, ki bo užival strokovni ugled in mednarodno zaupanje. Koalicijsko ravnanje, kjer se kandidate zavrača preprosto zato, ker 'se lahko' in 'ker niso naši', ob tem, da se povsem prezre njihovo strokovnost, ne vodi v krepitev institucij, temveč v njihovo razvrednotenje.«

Ob tem je dodala, da bo »postopek iskanja ustreznega kandidata nadaljevala z enako mero resnosti in odprtosti. Poiskala bom nove kandidate, kot sem predstavnikom koalicijskih stran povedala že na zadnjem sestanku, pa sem vedno pripravljena prisluhniti tudi njihovim novim predlogom. Stabilno, neodvisno in strokovno vodstvo Banke Slovenije je zagotovo v interesu države.

Naša skupna naloga in odgovornost bi morala biti, da dobimo kredibilnega guvernerja in varuha človekovih pravic in ne strankarsko kupčkanje ter predvolilne kalkulacije. Verjamem namreč, da si Slovenija zasluži več – več spoštovanja do institucij, več vsebinskega dialoga in več odgovornosti od tistih, ki so bili izvoljeni, da služijo javnemu interesu. Zato pri iskanju kandidatov za guvernerja in varuha človekovih pravic ne bom odstopala od standardov, ki jih ti funkciji zahtevata.«

Kot je znano, koalicija še vedno vztraja pri podpori svoji guvernerski kandidatki, državni sekretarki na ministrstvu za finance Saši Jazbec. Banka Slovenija po prenehanju mandata Boštjanu Vasletu tako že od 9. januarja nima guvernerja s polnimi pooblastili in zato tudi nima glasovalnih pravic v svetu ECB.