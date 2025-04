Predsednica republike ponudila koaliciji dva guvernerska kandidata

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes na posvetu z vodji koalicijskih poslanskih skupin po naših informacijah jasno povedala, da Saše Jazbec, državne sekretarke na ministrstvu za finance, ki jo na tej funkciji želijo videti v Gibanju Svoboda, ne bo predlagala za guvernerko.

Jim je pa kot možna kandidata ponudila Damijana Kozamernika, direktorja oddelka za strategijo, trajnostni razvoj in raziskave na SID banki in Ksenijo Senko Maver, nekdanjo predstavnico Slovenije pri Svetovni banki v Washingtonu, ki trenutno službuje v Ruandi kot projektni vodja pri nemški razvojni agenciji GIZ. Finančni minister Klemen Boštjančič jo je predlagal za stalno predstavnico pri OECD.

Odgovor koalicijskih poslanskih skupin pričakuje predsednica Pirc Musar do srede, ko naj bi se posvetovala še z opozicijo, nato pa v imenovanje predlagala tudi kandidatko za varuhinjo človekovih pravic, in sicer trenutno namestnico Dijano Možina Zupanc. Koalicija ji je že napovedala podporo, s stinjenimi zobmi pa bi jo lahko podprli tudi v NSi in Demokrati oziroma vsaj na to upa predsednica republike. Podporo naj bi, kot rečeno, še enkrat preverila v sredo.

Malo verjetno pa je, da bi takrat lahko predlagala v imenovanje že guvernerja Banke Slovenije.