Koalicija ne bo podprla predlogov predsednice za guvernerja Banke Slovenije

Koalicija je predsednico republike Natašo Pirc Musar obvestila, da nobeden izmed dveh predstavljenih kandidatov za guvernerja Banke Slovenije ne more računati na njihovo podporo. Ocenjujejo, da kandidata nista primerna za to funkcijo, koalicijskih poslancev s svojo predstavitvijo nista prepričala. Pod vprašajem ostaja tudi imenovanje novega varuha.

Predsednica republike Pirc Musar je namreč pred dvema tednoma koalicijskim poslanskim skupinam predstavila dve novi imeni za vodenje Banke Slovenije. In sicer ekonomistko Ksenijo Maver, v preteklosti vodjo odseka za mednarodne finančne institucije, ki je delovala tudi v Mednarodnem denarnem skladu in Svetovni banki, trenutno pa je zaposlena pri nemški razvojni agenciji GIZ kot vodja projekta v Burkina Fasu in Ruandi. Drugi pa je makroekonomist Damjan Kozamernik, nekdanji prvi analitik Banke Slovenije, danes pa vodja oddelka za strategijo, trajnostni razvoj in raziskave na SID banki.

V minulem tednu sta se oba kandidata predstavila koalicijskim poslancem, ti pa so se nato o kandidatih pogovorili tako na sejah poslanskih skupin kot tudi skupno v koaliciji.

Kandidata s predstavitvijo koalicije nista prepričala, po njihovi oceni nista primerna za funkcijo guvernerja oz. guvernerke. Zato so predsednico republike obvestili, da glasov koalicije za imenovanje na to funkcijo ne uživa nobeden izmed predlaganih kandidatov, je za STA potrdila vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič.

Pirc Musar, kot kaže, tako znova ostaja pred že več mesecev nerešeno uganko, kako zapolniti vodstveno pozicijo na Banki Slovenije.

Po tistem, ko novembra lani v DZ ni uspela s predlaganim kandidatom, nekdanjim premierjem in finančnim ministrom Antonom Ropom, je namreč predsednica odvodila več krogov posvetovanj s poslanskim skupinami, naposled pa koalicijo, ki je ves čas zagotavljala glasove za imenovanje državni sekretarki na finančnem ministrstvu Saši Jazbec, obvestila, da za ta položaj ne bo predlagala nikogar izmed prijavljenih na prvotni razpis. Tedaj jim je tudi predstavila dve novi imeni, ki pa sta zdaj prav tako glede podpore koalicije, končali v slepi ulici.

Nič bolje medtem predsednici tudi ne kaže s pridobivanjem zadostnega števila glasov za izvolitev novega varuha človekovih pravic. V zadnjih tednih si je predsednica prizadevala z iskanjem dvotretjinske podpore oz. 60 poslanskih glasov Dijani Možina Zupanc. Pri tem je koalicija napovedala svojo podporo, ne pa tudi poslanci opozicije, kar bi omogočilo zadostno število glasov za njeno izvolitev.

Vodjema obeh institucij se je sicer v vmesnem času iztekel mandat, dosedanjemu guvernerju Boštjanu Vasletu januarja, dosedanjemu varuhu Petru Svetini pa februarja. Banko Slovenije trenutno vodi viceguverner Primož Dolenc, na čelu institucije Varuha pa je namestnik varuha Ivan Šelih.