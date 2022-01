Prehajamo v tretjo generacijo (poslovnega) interneta

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih desetih letih lahko opazimo spremembe v obnašanju uporabnikov na internetu. Povečuje se pomen zasebnosti in veliko se govori o decentralizaciji, umetna inteligenca je postala gonilo razvoja, računalništvo v oblaku se razširja kot epidemija, digitalni produkti postajajo vedno bolj priljubljeni, blockchain se uveljavlja in metaverse prodira v srca mladih generacij. V stopnji Web 3.0 se bodo karte premešale, tako kot so se ob prehodu na Web 2.0. Kako?