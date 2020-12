Prihaja družbeno odgovorno investiranje

V članku preberite

Morningstarjeva analiza prilivov sredstev v fokusirane sklade ESG do konca septembra potrjuje, da ostajajo družbeno odgovorni skladi ESG edina kategorija, kjer beležimo nadpovprečne neto prilive v delniške sklade. V prvih treh četrtletjih so bili namreč čisti prilivi sredstev v sklade ESG skoraj dvakrat višji kot lani in so znašali okoli 200 milijard dolarjev, kar pomeni, da bomo tudi leta 2020 verjetno dosegli 20-odstotno povprečno letno rast sredstev ESG v upravljanju.