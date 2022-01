Primanjkljaj v 2021 s 3,1 milijarde nižji od ocene MF

Primanjkljaj državnega proračuna je lani po začasnih podatkih znašal tri milijarde 98 milijonov evrov, brez neposrednega učinka covid ukrepov pa bi dosegel 705 milijonov evrov. Primanjkljaj je bil s tem za skoraj 400 milijonov manjši kot v 2020 in kar za 860 milijonov evrov manjši od septembrske ocene realizacije ministrstva za finance, ugotavlja fiskalni svet in dodaja, da je to skladno s njihovimi pričakovanji. V primerjavi z letom 2020 so se proračunski prihodki povečali za blizu 2,1 milijarde evrov oziroma dobrih 23 odstotkov, odhodki pa za 13,6 odstotka oziroma dobrih 1,7 miljarde evrov.

»Dejanska realizacija državnega proračuna potrjuje predhodno izražene pomisleke fiskalnega sveta, da je bila ocena realizacije za 2021, ki jo je ministrstvo za finance pripravilo septembra lani, nerealistično visoka in kot takšna neustrezna za pripravo proračunskih projekcij za leto 2022. To velja zlasti za odhodke, ki so bili v letu 2021 dejansko za okoli 700 milijonov evrov nižji od pričakovanj ministrstva za finance,« izpostavlja fiskalni svet, ki ga vodi Davorin Kračun.

Priprava proračunskih dokumentov za leto 2022 na osnovi previsoke ocenjene realizacije za 2021 po oceni fiskalnega sveta pomeni, da predvideni obseg odhodkov za 2022 presega raven, utemeljeno na osnovi trenutno veljavnih ukrepov in zakonodaje. Odhodki državnega proračuna brez učinka covid ukrepov in investicij se lahko tako letos povečajo za približno 820 milijonov evrov, medtem ko je bila ob sprejemanju proračuna na osnovi septembrske ocene realizacije predvidena rast za 470 milijonov evrov.

Fiskalni svet zato pričakuje, da »ob zaključku političnega cikla ne bo prišlo do nadaljnjega sprejemanja ukrepov, ki bi manjšali manevrski prostor fiskalne politike v prihodnjih letih, in da bo dejanski primanjkljaj v letu 2022 manjši od projekcij v sprejetem proračunu.«