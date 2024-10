Nasledstvo v družinskih podjetjih bodo reševali zasebni skladi

V nadaljevanju preberite:

Družinska podjetja so pomemben del slovenskega gospodarstva, a se številna med njimi zaradi staranja ustanoviteljev srečujejo z izzivom nasledstva, zaradi česar se nekateri lastniki na koncu odločijo za prodajo. To so kot poslovno priložnost zaznali tudi upravljavci skladov, tako da bi do konca leta bi lahko zaživela vsaj dva sklada, ki bosta prevzemala družinska podjetja brez naslednikov.