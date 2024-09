Še en hrvaški trgovec vstopa na slovenski trg

V nadaljevanju preberite:

Družinska trgovska družba Kea je z 32 trgovinami postala del hrvaške skupine Studenac, ki velja za najhitreje rastočo maloprodajno verigo na Hrvaškem. Po besedah predstavnikov Studenca bo Kea njihova vstopna točka za slovenski trg, kjer bi se hoteli še širiti. Za širitev svojega poslovanja pa je že od lani v nizkem startu tudi Mercator, ki čaka na soglasje varuha konkurence za prevzem Engrotuša.

Studenac je s prevzemom podjetja Kea postal lastnik 32 trgovin v Celju, Mariboru, Prekmurju in na Primorskem, ki poslujejo pod imenom Kea ali kot franšize Tuša. Član uprave družbe Studenac Andrija Topić je včeraj povedal, da bo Kea zanje krovna družba za slovenski trg in da se tako glede imen trgovin, razmerij z dobavitelji pa tudi zaposlenih v podjetju za zdaj ne bo nič spremenilo. »Upam, da je Kea prvi od več prevzemov v Sloveniji,« je dejal in dodal, da prostor za rast vidijo na trgu manjših bližnjih trgovin. S tem imajo veliko izkušenj. Studenac je od leta 2018 število trgovin na Hrvaškem povečal s 385 na 1317.