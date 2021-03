Proizvodnja brez razvoja ne bo obstala

V nadaljevanju preberite:

V zadnjem dobrem tednu dni sta zaprtje tovarn v Sloveniji s skupaj skoraj tisoč zaposlenimi napovedala dva tuja koncerna. V obeh primerih gre za proizvodnjo z nizko dodano vrednostjo. »Podjetja, ki nimajo razvoja, ampak samo proizvodnjo, bodo težko preživela. Pri nizki dodani vrednosti je ključen strošek dela, in če je ta višji kot v drugih državah, lahko to povzroči odhod koncernov iz Slovenije,« pravi predsednik Združenja delodajalcev Marjan Trobiš. Preberite še vse o zaprtju Adienta, grožnji nadaljnjega zapiranja tovarn, razlogih za to ter rešitvah za gospodarstvo in delovna mesta.