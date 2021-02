Mladi iskalci zaposlitve kot poceni delovna sila

Splošno povpraševanje po kadrih se je v letu 2020 za polovico zmanjšalo, obenem so podjetja zmanjševala število zaposlenih. Krizna obdobja so še posebej težavna za iskalce prve zaposlitve. Tisti mladi, ki zaposlitev imajo, si ponekod do izgorelosti prizadevajo, da tako ostane, medtem pa iskalci prve zaposlitve poprimejo tudi za slabo plačana dela z nižjim standardom.

Zakaj so mladi povsem spregledani v protikoronskih paketih ter kakšne so za njih posledice epidemije na trgu dela? Kako mladi doživljajo trenutno krizo in kakšna so pričakovanja kadrovskih strokovnjakov za leto 2021?