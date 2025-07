Golobovemu krogu gredo odlikovanja predsednice države v nos

V nadaljevanju preberite:

Nedržavotvorna trenja med kabinetom predsednika vlade Robertom Golobom in uradom predsednice republike Nataše Pirc Musar so se nadaljevala tudi ob dnevu državnosti. Golobovi očitajo predsednici republike, da je obšla 4. člen zakona o odlikovanjih in brez soglasja vlade sprejela najvišji državni priznanji Italije in Portugalske.

Predsednica države Nataša Pirc Musar je na dan slovesnega odprtja evropske prestolnice kulture Nova Gorica – Gorica od italijanskega predsednika Sergia Mattarelle prejela najvišje italijansko državno odlikovanje. Gre za italijansko državno odlikovanje vitez velikega križa z velikim trakom za zasluge Italijanske republike.

Marca pa je portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa ob uradnem obisku v Sloveniji odlikoval predsednico z najvišjim portugalskim državnim odlikovanjem. Gre za odlikovanje veriga reda princa Henrika Pomorščaka, ki ga predsednik Portugalske podeljuje kot priznanje za pomembne prispevke pri krepitvi njenega mednarodnega vpliva in ohranjanju zgodovinske dediščine.