Izboljšajte svojo produktivnost za vse življenje!

Potrebujete malo pomoči pri opravljanju svojih nalog? Poletje je tu in ob sončnih dneh je motivacijo vse težje najti.

Naj vam Microsoft Office Professional 2021 in Windows 11 pomagata povečati vašo učinkovitost! Če vas še vedno odvrača visoka cena teh orodij, je Keysoffova medsezonska razprodaja odlična priložnost, da jih dobite po ugodni ceni.

Trenutno lahko prejmete vseživljenjsko licenco za Microsoft Office 2021 Professional za samo 35,64 EUR (redna cena 249 EUR). Microsoft Office 2021 vašemu računalniku doda osem nepogrešljivih aplikacij, ki vam pomagajo obvladovati vse naloge. Ta izdaja vključuje klasike, kot so Word, Excel, Outlook in PowerPoint, ter novejše nepogrešljive programe, kot so Teams, OneNote, Access in Publisher — vse to po izjemni ceni. Novejše različice paketa Office ne vsebujejo vseh osmih programov, zato je, če pri svojem delu potrebujete Access ali Publisher, ta Office in Windows paket cenovno ugodna rešitev za nadgradnjo, ne da bi se morali odpovedati uporabnim orodjem.

Nadgradite svoj računalnik z vseživljenjsko licenco že junija!

Dobite Microsoft Office z 90-odstotnim popustom brez kode za popust

Nadgradite tudi svoj operacijski sistem na Windows 11 Professional za samo 13,55 EUR (namesto 199 EUR)! Z Windows 11 Pro boste dobili:

prenovljen vmesnik in hitrejšo odzivnost

vgrajenega Windows Copilot AI – vaš osebni pomočnik, podoben ChatGPT

– vaš osebni pomočnik, podoben ChatGPT napredna orodja za produktivnost

povečano varnost in zmogljivost

idealno za napredne uporabnike in podjetja

Ne zamudite te priložnosti za pametno in ugodno nadgradnjo svoje produktivnosti! Obiščite Keysoff zdaj in izkoristite ponudbo, dokler traja.

Najboljša ponudba Windowsov že od 6 EUR naprej

62-odstotni popust na še več Officeov in pakete (koda: SKK62)

50-odstotni popust na še več različic operacijskega sistema Windows (koda: SKK50)

Veliki paketi, nepremagljive cene

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Keysoff vam ne nudi le odličnih izdelkov, ampak tudi izvrstne poprodajne storitve. Če boste kupovali na Keysoffu, vam nudijo tudi vseživljenjske poprodajne storitve. Zdaj imate odlično priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar pri nadgradnji svojega računalnika.

Za svoje visokokakovostne izdelke in profesionalne storitve je Keysoff prejel že 1400 ocen resničnih uporabnikov na strani TrustPilot s povprečno oceno 4,9 in 98 % zadovoljnih strank. Tehnična pomoč 24 ur na dan in vseživljenjske poprodajne storitve Pišite Keysoffu: service@keysoff.com

Kako je lahko tako poceni? Kaj morate vedeti o tem?

Pomembno je vedeti, da obstajata dve vrsti licenc. Komercialne, ki jih je mogoče kupiti tudi na Microsoftovem spletnem mestu, in OEM, kar je kratica za proizvajalca originalne opreme. Po funkcionalnosti sta enaki.

Rabljene programske ključe se lahko v skladu s sklepom Evropskega sodišča v Evropski uniji prodaja popolnoma zakonito.

Vendar obstaja razlika v podpori in uporabi med obema različicama. Komercialna različica se lahko uporablja na več računalnikih, medtem ko je različica OEM vezana na strojno opremo, na kateri je bila prvič aktivirana.

Spletna trgovina Keysoff.com prodaja tako imenovane licence OEM.

Keysoff.com vsak dan proda približno 1.500 licenc po vsem svetu. Garancijsko nadomestilo se aktivira le v enem odstotku primerov.

Naročnik oglasne vsebine je Keysfan