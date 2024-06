Donald Trump po novem podpira bitcoin

Donald Trump je bil med svojim predsedovanjem glasen kritik kriptovalut. Leta 2019 je slavno tvitnil, da ni »oboževalec« bitcoina in drugih kriptovalut, saj jih je opisal kot zelo nestanovitne ter jim očital, da potencialno omogočajo nezakonito vedenje.

To stališče je bilo skladno s širšim skepticizmom njegove administracije do digitalnih sredstev, saj so poudarjali tveganja, povezana s tem, da gre v veliki meri za nereguliran sektor.

Nedavna sprememba Trumpovega stališča do kriptovalut pomeni pomemben odmik od njegovih prejšnjih pogledov. V seriji objav na družbenih omrežjih in javnih izjav je Trump sprejel kriptovalute, zlasti bitcoin, kot temelj svoje politične in ekonomske strategije. Ta preobrat je očiten v njegovem glasnem nasprotovanju centralni bančni digitalni valuti (CBDC) in njegovi podpori rudarjenju bitcoina v Združenih državah Amerike.

Svoboda je pomembna

Trumpovo nasprotovanje CBDC se ujema s širšim občutkom znotraj kriptovalutne skupnosti, ki v digitalnih valutah, ki bi jih nadzorovale vlade, vidi protislovje decentraliziranemu etosu kriptovalut, kot je bitcoin. V svojih govorih je Trump večkrat obljubil, da bo blokiral ustvarjanje CBDC, saj ga predstavlja kot grožnjo individualni svobodi in finančni zasebnosti. To stališče odmeva pri libertarno usmerjenih volivcih, ki nasprotujejo povečanju vladnega nadzora nad finančnimi transakcijami.

V nedavni objavi na družbenih omrežjih je Trump izjavil, da je rudarjenje bitcoina »morda naša zadnja obrambna linija proti CBDC«, in pozval k rudarjenju vseh preostalih bitcoinov v ZDA. Trdil je, da bi to pomagalo državi doseči »energetsko prevlado«, izraz, ki ga uporablja za opis svoje vizije energetsko neodvisne ZDA. Ta trditev ni povsem jasno razložena, saj rudarjenje bitcoina porablja velike količine energije – in je ne proizvaja.

Politične in gospodarske posledice Trumpovega stališča do kriptovalut

Donald Trump je skozi leta pokazal izjemno sposobnost prilagajanja in spreminjanja svoje strategije za nagovarjanje različnih volilnih skupin. Trumpovo sprejetje bitcoina in njegovo nasprotovanje CBDC sta tudi del širše politične strategije, usmerjene k privabljanju mlajših, tehnično podkovanih volivcev. Podatki iz javnomnenjskih raziskav YouGov kažejo, da so mlajši Američani in moški bolj verjetno seznanjeni s kriptovalutami in vanje vlagajo. S pozicioniranjem kot kandidat, ki podpira kriptovalute, si Trump prizadeva pridobiti podporo te demografske skupine, ki je vse bolj razočarana nad tradicionalnimi političnimi strankami.

Navdušil se je tudi za NFT

Trumpove pretekle poteze za pridobivanje podpore mladih volivcev vključujejo tudi uvedbo linije NFT (nezamenljivih žetonov) leta 2022. NFT so digitalna sredstva, ki predstavljajo lastništvo edinstvenih predmetov ali vsebin na blockchainu. Trump je s to potezo pokazal, da se zaveda pomembnosti digitalnih inovacij in želi biti del te prihodnosti. NFT so bili med mladimi izjemno priljubljeni, kar je Trumpu omogočilo, da se poveže z mlajšo generacijo na edinstven način.

Gospodarsko gledano, Trumpova podpora rudarjenju bitcoina prinaša v ospredje več pomislekov. Rudarjenje bitcoina je energetsko intenziven proces, ki zahteva znatno računalniško moč in s tem elektriko. Vendar Trump trdi, da bi rudarjenje bitcoina lahko privedlo do ustvarjanja delovnih mest in gospodarske revitalizacije na podeželskih območjih, kar se ujema z njegovo gospodarsko agendo »Najprej Amerika«.

Med nedavnim srečanjem z rudarji bitcoina v Mar-a-Lagu je Trump razpravljal o potencialu rudarjenja bitcoina za ustvarjanje delovnih mest in oživitev območij, ki so gospodarsko stagnirala. Srečanje je obravnavalo tudi vlogo kriptovalut pri podpori razvoju umetne inteligence, saj je poudarilo potrebo po robustni energetski infrastrukturi. Rudarji bitcoina lahko sodelujejo s podjetji za oskrbo z energijo za stabilizacijo omrežja, kar zagotavlja dragoceno storitev, ki dopolnjuje naraščajoče energetske zahteve tehnologij umetne inteligence.

Skratka, Trumpovo stališče do kriptovalut je večplastna strategija, usmerjena k privabljanju mlajših volivcev, pridobivanju podpore kriptoskupnosti ter obravnavi gospodarskih in tehnoloških izzivov. Njegovo nasprotovanje CBDC in podpora rudarjenju bitcoina sta osrednja elementa te strategije, saj se pozicionira kot branilec finančne svobode in tehnoloških inovacij. Ko se bližajo predsedniške volitve leta 2024, bo Trumpovo stališče do kriptovalut verjetno ostalo ključna komponenta njegove kampanje, saj poudarja razvijajoče se presečišče politike, tehnologije in ekonomij. P. D.

Članek je nastal s pomočjo umetne inteligence.