Rekordna inflacija postaja dolgotrajna

Konec avgusta je letna stopnja inflacije pri nas ostala nespremenjena, na rekordno visokih enajstih odstotkih, kar je skoraj petkrat več kot ob istem času lani, je razvidno iz zadnjih podatkov Sursa. Na rast cen življenjskih potrebščin so na letni ravni najbolj vplivale rekordne podražitve goriv in energije ter tudi hrane, pri tem se dražijo tudi storitve, kar kaže, da je rast cen vse bolj široko osnovana in postaja dolgotrajna.

Kako ekonomist Blaž Hribar ocenjuje naravo aktualne inflacije in od česa bo ta odvisna v priihodnje? Zakaj bomo v Sloveniji zelo pozorno spremljali, kaj se dogaja pa področju plačnega dogovora v javnem sektorju? Kaj nam povedo velike razlike v stopnji inflacije med evrskimi državami?