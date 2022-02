Rekordno visoka gospodarska rast, a tudi inflacija

Po pandemičnem padcu v 2020 je slovensko gospodarstvo lani po zaslugi močnega domačega povpraševanja znatno okrevalo, BDP se je v 2021 realno povečal za 8,1 odstotka in je v tekočih cenah je presegel 52 milijard evrov, kaže prva ocena državnega statističnega urada.

Domača potrošnja se je po 4,6-odstotnem zmanjšanju v 2020 nato lani povečala za 10,8 odstotka, izvoz je bil večji za 13,2, uvoz pa za kar 17,4 odstotka. Zaradi hitrejšega naraščanja uvoza v primerjavi z izvozom in slabših pogojev menjave v večini leta 2021 pa se je zmanjšal zunanjetrgovinski presežek, in sicer na 2764 milijonov evrov (leto prej 4328 milijonov evrov).

Inflacija najvišja v zadnjih 14 letih

Precej manj spodbudni so podatki o vse višji inflaciji, merjeno s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin je namreč konec februarja medletno znašala sedem odstotkov, odstotno točko več kot mesec prej. Cene blaga so se v enem letu v povprečju zvišale za 8,5, cene storitev pa za 3,7 odstotka.



K skupnemu dvigu cen na letni ravni so največ, 1,3 odstotne točke, prispevale višje cene električne energije, plina in drugih goriv (za 19,6 odstotka); električna energija se je podražila za 15, plin za 25,6, tekoča goriva za 10,3, trda goriva za 11,6 in toplotna energija za kar 52,1 odstotka. Ob tem je 26,6-odstotno zvišanje cen goriv in maziv za osebna vozila inflacijo dodatno zvišalo za eno odstotno točko. Prav toliko, eno odstotno točko, je k letni inflaciji prispevala tudi hrana, ki se je medletno podražila za 6,4 odstotka.