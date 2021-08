Renault bo sodeloval s kitajskim Geelyem

Renault ima znova močnejše cilje v Aziji.

FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Francoski Renault je včeraj objavil, da želi oživiti svoj posel na Kitajskem, tam bodo po novem sodelovali z znanim kitajskim podjetjem Geely, govorijo pa o sodelovanju na področju hibridnega pogona. Renault je sicer pred dobrim letom končal svoje tamkajšnje sodelovanje s kitajsko družbo Dongfeng.Podjetji bosta po sporočilu za javnost – za zdaj je podpisano šele pismo o nameri – uvodoma sodelovali na ključnih trgih v Aziji, in sicer na Kitajskem in v Južni Koreji. Združili bosta vire in tehniko, osredotočeni bosta na hibridni pogon, s tem da bi na Kitajskem uporabljali Renaultove modele, v Južni Koreji pa modela Geelyeve znamke Lynk. Kot so dejali, bosta obe znamki naprej iskali prihodnje možnosti sodelovanja, kaj bolj konkretnih navedb pa v sporočilu ni bilo.Ob tem povejmo, da je Renault lani aprila končal sodelovanje s kitajsko družbo Dongfeng, zdaj pa očitno stopa v novo navezo. Geely, ki ga je pred leti ustanovil kitajski poslovnežvelja za največje kitajsko zasebno podjetje. V lasti ima švedskega avtomobilskega proizvajalca Volvo, ki mu gre pod tem lastništvom zelo dobro.Geely sodeluje tudi z nemškim velikanom Daimlerjem (Mercedes Benz), v katerem imajo celo manjši lastniški delež. S slednjim so dogovorjeni, da bo Geely skrbel za proizvodnjo in tehniko modelov Daimlerjeve znamke Smart – koncept novega avtomobila naj bi pokazali septembra na razstavi v Münchnu. Dosedanje (samo električne) smarte za zdaj izdelujejo v Hambachu v Franciji (dvosedežnik) in v novomeški Renaultovi tovarni Revoz (štirisedežnik).Ločeno od te objave so iz Renaulta včeraj sporočili, da so z nemško-avstralskim zagonskim podjetjem Vulcan Energy Resources sklenili petletni dogovor za dobavo litija, ki ga potrebujejo za akumulatorje v električnih avtomobilih. Omenjena družba naj bi Renaultu na leto dobavljala od 6000 do 17.000 ton te strateške surovine, pridobivali jo bodo iz geotermalnih virov v Porenju v Nemčiji. Renault je že pred časom objavil, da namerava leta 2030 kar 90 odstotkov vse svoje prodaje (vključno z znamkama Alpine in Dacia) ustvariti z električnimi avtomobili.