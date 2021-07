Revoz tudi poleti hromi pomankanje čipov

Globalni problem

Julija je bila proizvodnja v Renaultovi tovarni v Novem mestu ustavljena za tri tedne, po krajšem obratovanju se prihodnji teden začenja kolektivni dopust.Kot je znano, imajo avtomobilski proizvajalci že od lanske jeseni velike težave s pomanjkanjem sestavnih delov, v katere so vgrajeni polprevodniki. Tudi Renault in njegova tovarna v Sloveniji, ki je imela v pomladnih mesecih že več krajših ustavitev, julija pa je bila proizvodnja ustavljena za kar tri tedne. Delavci so bili medtem na čakanju ali na dopustu.Zdaj dober teden obratujejo, potem se začne kolektivni dopust, proizvodnjo bodo po besedah predstavnice za medijeznova zagnali 23. avgusta. Kot nam je razložila, ustavitve vodi Renaultova centrala v Parizu, med dobavitelji, kjer dobave, povezane s polprevodniki, zamujajo sta npr. družbi Visteon in Bosch.Zaradi vsega tega je letošnja proizvodnja opazno manjša od lanske, v Revozu pa načrtujejo, da bi del izpada nadomestili od jeseni naprej z dodatnimi delovnimi sobotami, seveda če bodo imeli dovolj sestavnih delov.Novomeška tovarna je lani sicer izdelala 142.000 avtomobilov, kar je bilo precej manj kot v najboljših časih. V Revozu trenutno izdelujejo modele renault twingo (v bencinski in električni izvedbi), električni model smart forfour ter renault clio.S težavami zaradi pomanjkanja polprevodnikov se bolj ali manj ubadajo vsi avtomobilski proizvajalci. Tako je največji evropski koncern Volkswagen pred kratkim opozoril, da se bodo, drugače kot so pričakovali še nedavno tega, ti problemi zavlekli tudi v drugo polovico leta, prvi mož skupine Stellantispa je ocenil, da bi se utegnil problem časovno raztegniti vse v prihodnje leto.Analitična družba Alix Partners je še v začetku letošnjega leta ocenjevala, da bo problem pomanjkanja sestavnih delov (čipov) avtomobilsko industrijo na globalni ravni letos stal 51 milijard evrov, v maju so oceno poslabšali na 93 milijard. Takrat so govorili o štirih milijonih manj izdelanih vozil, zanimivo bo videti njihovo naslednjo oceno.