Rok za vložitev odškodninske tožbe še ne teče

V zakonski proceduri, ki omogoča sodno varstvo razlaščenih delničarjev in lastnikov podrejenih obveznic bank, so se po naših informacijah pojavile zavajajoče informacije, da je treba odškodninske tožbe vložiti do najkasneje 15. marca. S tem so menda nekateri odvetniki, ki pri tem vidijo priložnosti za pridobivanje novih strank, poskušali od oškodovanih bančnih vlagateljev dobiti pooblastila za začetek sodnega postopka. Iz pojasnil sodišča izhaja, da omenjeni datum ne drži, saj rok za vložitev tožbe še ni začel teči. Preveri smo, kdaj bo in ali so vlagatelji že začeli vlagati odškodninske tožbe.