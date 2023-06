Salus prevzema na Hrvaškem

Veletrgovec z zdravili in medicinskimi pripomočki Salus je v petek sklenil kupoprodajno pogodbo za nakup poslovnih deležev v hrvaški družbi Medorion. Predmet pogodbe je nakup do stoodstotnega poslovnega deleža v prihodnjih štirih letih. Kupnina bo za 51-odstotni delež znašala največ 2,3 milijona evrov, so prek spletnih strani ljubljanske borze sporočili iz Salusa.

Pogodba je sklenjena z Rastislavom Baričevacem, edinim družbenikom družbe Medorion. Prodajna pogodba je sklenjena pod določenimi odložnimi pogoji, ki med drugim vključujejo soglasje pristojnih organov za varstvo konkurence, so pojasnili.

Kupnina je po pogodbi določena v odvisnosti od poslovanja Medoriona, pri čemer bo za 51-odstotni delež znašala največ 2,3 milijona evrov.

»Potencialni nakup deležev Medoriona je skladen z razvojno strategijo družbe Salus, s katero želi družba skozi postavljene strateške cilje z inovativnim pristopom in na stroškovno učinkovit način utrditi svojo vlogo enega od vitalnih členov v preskrbi z zdravili, medicinskimi pripomočki in storitvami na področju zdravstva na trgih srednje in jugovzhodne Evrope,« so zapisali v sporočilu.

Prevzemni pohod

Družba Medorion s sedežem v Samoborju je specializirana za zastopanje farmacevtskih proizvajalcev na področju zdravil za redke bolezni. Kot so pojasnili v Salusu, družba deluje v jugovzhodni Evropi ter v devetih državah zastopa farmacevtsko podjetje Recordati Rare Diseases.

Kot smo poročali, je Salus prevzel veletrgovca z medicinsko opremo in pripomočki Meditrade, nedavno pa je končal prevzem Farmadenta. Salus prevzeme opravlja z denarjem pa tudi z delnicami, ki so jih nedavno izdali.