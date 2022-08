Višje cene dvignile prihodke Salusa

Trgovec z zdravili in medicinsko opremo Salus je v prvem polletju ustvaril 247 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 14 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Rast je celoti posledica višjih cen, ki so se pojavile že v nabavi. Kosmata prodajna marža, ki predstavlja razliko med prodajno in nabavno vrednostjo izdelkov, je bila malenkost nižja kot v istem času lani.

Dobiček iz poslovanja skupine se je zmanjšal za pet odstotkov in v prvem polletju znaša 7,9 milijona evrov. Čisti dobiček pa je medletno zdrsnil za 13 odstotkov in znašal 6,4 milijona evrov.

Takšno poslovanje je družba letos tudi načrtovala. Salus namreč v polletnem poročilu komentira, da je doseženi rezultat nekoliko nad zastavljenim načrtom za prvo polletje. Salus letos načrtuje 449 milijonov evrov prihodkov od prodaje in 12,7 milijona evrov čistega dobička.

Salus je v začetku letošnjega leta odstopil od prevzema Medicoengineeringa, ker niso bili izpolnjeni odložni pogoji. Aprila letos pa je podal ponudbo za nakup mariborskega veletrgovca z zdravili in medicinskimi pripomočki Farmadent. Družba je v večinski lasti mestne občine Maribor, preostali lastniki pa so okoliške občine. Izid te ponudbe bo predvidoma znan konec septembra. Marca letos je Salus ustanovil tudi hčerinsko družbo v Litvi.