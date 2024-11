SDH naročil dodatno forenzično revizijo izbranih poslov Darsa

SDH se je v vlogi skupščine Darsa danes seznanil s poročilom posebnega revizorja o preveritvi vodenja posameznih poslov Darsa. Na podlagi revizorjevih priporočil je zadolžil upravo in nadzorni svet, da zagotovita dodatno forenzično revizijo 12 poslov družbe in pripravita načrt za implementacijo vseh revizorjevih priporočil za izboljšanje procesov.

Kot so danes sporočili iz Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki zaradi državnega lastništva Darsa opravlja pristojnosti skupščine te družbe, je posebni revizor ugotovil, da pri nekaterih poslih Darsa obstaja verjetnost, da bi lahko predstavljali negospodarna ravnanja. »Zato je SDH odločil, da se za te posle izvede dodatna forenzična revizija z namenom poglobljene preveritve in ugotovitve morebitne potrebe po dodatnih ukrepih,« so zapisali.

Revizor je podal tudi več kot 40 priporočil za izboljšanje procesov in delovanja družbe Dars. »SDH je nadzorni svet in upravo zadolžil, da sprejmeta akcijski načrt za implementacijo vseh priporočil z nosilci in roki za izvedbo ter o uresničevanju priporočil delničarju redno poročata,« so navedli.

Niz dejavnosti

Spomnili so, da so po medijskem razkritju domnevnih nepravilnosti na Darsu že izvedli različne aktivnosti, posebna revizija in zahteva za forenzično revizijo izbranih 12 poslov pa predstavljata zaključek aktivnosti za izboljšanje integritete delovanja družbe.

»Na podlagi informacij o domnevnih nepravilnostih v oktobru 2023 je SDH zasnoval celovit sklop ukrepov, usmerjenih v zagotavljanje večje preglednosti poslovanja in krepitev odgovornosti v vseh poslovnih procesih družbe Dars. SDH je nadzorni svet in upravo družbe pozval, da predlagane ukrepe vsak v okviru svojih pristojnosti čim prej izvedeta in o tem mesečno pisno poročata SDH,« so navedli.

Na podlagi izpostavljenih potencialnih nepravilnosti na področjih nabave, investicij in drugih področjih poslovanja družbe je SDH pripravil nabor poslov za posebno revizijo. Na podlagi zahteve za sklic skupščine je SDH kot edini delničar decembra 2023 sprejel sklep, da se v družbi izvede posebna revizija za pregled izbranih skupin poslov za obdobje zadnjih petih let.

Posebna revizija, ki jo je izvedla družba Ernst & Young Revizija, je bila zaključena konec avgusta 2024, nadzorni svet pa je revizorjevo poročilo obravnaval na seji 11. oktobra. V okviru revizije je bilo pregledanih 275 pravnih poslov.

POP TV je namreč oktobra lani objavila posnetek, v katerem Rok Snežič, ki se predstavlja kot davčni svetovalec, prejema 5000 evrov. Žvižgač je za televizijo dejal, da je šlo za podkupnino za posel z Darsom. Prav tako je televizija poročala o sumu kartelnega dogovarjanja pri poslu avtovleke. Na Darsu naj bi poskrbeli, da so si posel razdelila izbrana podjetja.

Sledil je odstop tedanjega prvega moža Valentina Hajdinjaka, ki je sicer po odstopu zagotovil, da je družbo vodil odgovorno in zakonito. Vodenje družbe je nato začasno prevzel David Skornšek, oktobra letos pa je nadzorni svet Darsa za predsednika uprave s polnim mandatom imenoval člana uprave Andreja Ribiča.