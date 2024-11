Vodenje Darsa prevzema Andrej Ribič

Vodenje Darsa danes prevzema Andrej Ribič. Na čelu družbe bo nasledil Davida Skornška, ki je vodenje državnega upravljavca avtocest in hitrih cest prevzel novembra lani, potem ko je po medijskih razkritjih domnevnih nepravilnosti v družbi odstopil Valentin Hajdinjak. Nadzorniki so Ribiča za petletni mandat imenovali pred dvema tednoma.

Skornšek ostaja član uprave, ki jo poleg novoimenovanega predsednika sestavljata še Alenka Muhič in delavski direktor Rožle Podboršek. Uprava tako ostaja štiričlanska, čeprav statut predvideva pet članov.

Postopek izbire menda preiskuje KPK

Novega predsednika uprave nadzorniki niso iskali z javnim razpisom, temveč so se odločili za osebna povabila. Po poročanju POP TV naj bi kadrovski komisiji predlagali le Ribiča, postopek izbire novega predsednika uprave pa naj bi zdaj preiskovala Komisija za preprečevanje korupcije.

Po navedbah televizije naj bi bila s postopkom izbire novega predsednika povezana tudi prijava o domnevnih kršitvah pri upravljanju družbe in političnem kadrovanju, ki so jo neuradno prejeli. Pod prijavo se je podpisal delavski direktor Podboršek ter jo poslal Slovenskemu državnemu holdingu in nadzornemu svetu Darsa. Ribič je po navedbah televizije vse očitke zavrnil.

Skornšek je vodenje družbe po Hajdinjakovem odstopu prevzel za šest mesecev, maja pa so mu začasni mandat podaljšali še za šest mesecev.

FOTO: Dejan Javornik

Hajdinjak je zagotovil, da je družbo vodil odgovorno in zakonito

Hajdinjak je odstopil, potem ko je POP TV objavil posnetek, v katerem Rok Snežič, ki se predstavlja kot davčni svetovalec, prejema 5000 evrov. Žvižgač je za televizijo dejal, da je šlo za podkupnino za posel z Darsom. Prav tako je televizija poročala o sumu kartelnega dogovarjanja pri poslu avtovleke. Na Darsu naj bi poskrbeli, da so si posel razdelila izbrana podjetja. Hajdinjak je po odstopu zagotovil, da je družbo vodil odgovorno in zakonito.

Skornškovo vodenje družbe je med drugim zaznamovalo nezadovoljstvo nekaterih zaposlenih s plačami, ki so ga izrazili tudi na protestnem shodu. Septembra je uprava Darsa nato s tremi reprezentativnimi sindikati podpisala dogovor o zvišanju plač zaposlenih, a sta obe strani takrat napovedali nadaljevanje pogajanj.

Ribič je bil dolgoletni predsednik uprave Elektra Ljubljana, ob njegovi razrešitvi jeseni 2021 pa so se pojavili očitki o političnem kadrovanju v energetiki. Ribiča so namreč povabili v prostore tedaj največje parlamentarne stranke SDS v DZ, kjer mu je sekretar te stranke Borut Dolanc, kot je Ribič povedal medijem, ponudil dogovor o predčasni razrešitvi z mesta predsednika uprave. Ribič dogovora ni sprejel, nato ga je nadzorni svet krivdno razrešil.

Uradno je moral oditi zato, ker je zavlačeval s prodajo deleža Elektra Ljubljana v družbi Gen EL, ki obvladuje polovični delež Gen-I. Ribič je vidni član Gibanja Svoboda. Vodil je tudi strankin volilni štab na parlamentarnih volitvah leta 2022.