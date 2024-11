KPK uvedla preiskavo zoper nekdanjega šefa Darsa Valentina Hajdinjaka

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je zoper nekdanjega predsednika uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (Dars) Valentina Hajdinjaka uvedla preiskavo zaradi zaznanih sumov kršitve integritete, saj naj bi odvetniška družba, ki je zastopala Dars, hkrati zastopala tudi njega osebno v povezavi z domnevnim ravnanjem v funkciji predsednika uprave Dars, kar v praksi predstavlja korupcijsko tveganje. Hajdinjak je s položaja predsednika uprave Dars odstopil pred natanko letom dni.

KPK je, kot so sporočili, predhodni preizkus v zadevi uvedla na podlagi aprila 2024 prejete prijave. Po pregledu pridobljene oziroma razpoložljive dokumentacije, pojasnil in relevantnih dejstev je komisija zaznala sum kršitve integritete, kot jo opredeljuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Senat Komisije je uvedbo preiskave potrdil 18. oktobra.

KPK pri tem poudarja, da bo šele nadaljnji postopek preiskave pokazal, ali bodo zaznani sumi kršitev zakona tudi potrjeni ali pa bodo ovrženi. »Obravnavana oseba ima v postopku zagotovljene vse pravice v skladu s predpisi, v okviru teh pa bo imela tudi možnost pojasniti svoja ravnanja. Več informacij o zadevi bo Komisija zaradi interesov postopka lahko podala po zaključku,« so še sporočili iz KPK.