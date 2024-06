SDH po T-2 v stečaj poslal še Gratel

Okrožno sodišče v Ljubljani je začelo stečaj nad družbo Gratel, ki je del sistema podjetij poslovneža Jurija Krča in je 1,68-odstotni lastnik telekomunikacijskega operaterja T-2. Predlog za začetek stečaja je podal Slovenski državni holding (SDH), ki je aprila vložil tudi predlog za stečaj T-2.

SDH je do terjatev do Gratela in T-2 prišel na podlagi pripojitve Družbe za upravljanje terjatev bank, ta pa je terjatve v sklopu sanacije bank na podlagi treh kreditnih pogodb prevzela od NLB.

Kot je razvidno iz sklepa o začetku stečaja na spletnih straneh Ajpesa – sklep je ljubljansko okrožno sodišče sprejelo po izvedenem stečajnem naroku minulo sredo –, je bil za upravitelja imenovan Rok Felicijan Pristovšek.

Sodišče ni sledilo argumentom Gratela

Na dan naroka, ki je bil 29. maja, je bil Gratelov račun pri NKBM blokiran že več kot 800 dni. V evidencah Ajpesa je še danes označen z rdečo črko R, kar pomeni, da je »evidentirano pomanjkanje sredstev na računu imetnika za poplačilo njegove obveznosti«. Od 23. aprila letos ima Gratel odprt transakcijski račun še v tujini, pri Revolutu.

SDH je v predlogu za stečaj navedel, da ima do Gratela zapadle in neplačane terjatve, ki so konec februarja znašale 15,6 milijona evrov, če se upoštevajo zavarovanja iz sklepa o izvršbi v postopku pred kranjskim okrožnim sodiščem, oziroma 10,8 milijona evrov, če bi bila vrednost zavarovanj nič evrov.

Sodeč po obrazložitvah v sklepu o začetku stečaja sodišče ni sledilo argumentom Gratela oz. njegovih odvetnikov, ki so na naroku med drugim oporekali višini in utemeljenosti terjatve na podlagi omenjenih kreditnih pogodb, vlogi porokov, od katerih sta družbi Rešet in Ekol že v stečaju, in pravnemu interesu SDH za vodenje stečaja.

Prodali bi poslovno stavbo

Na naroku je bilo tudi govora o sposobnosti poplačila terjatve na podlagi podatkov o poslovanju Gratela in možnosti, da terjatev poplača s prodajo poslovne stavbe na Verovškovi ulici v Ljubljani, ki je sicer v lasti družbe Lokainvest, za katero SDH prav tako predlaga stečaj in ki bi s prodajo postal upnik Gratela. V SDH so poudarjali, da podatki o poslovanju Gratela za 2022 in 2023, ki so bili predloženi, niso revidirani in ne predstavljajo dokaza solventnosti oz. trajnejše likvidnosti.

Sodišče je pritrdilo argumentom upnika, da Gratel kljub trditvam o zadostnem denarnem toku iz poslovanja ni dokazal trajnejše likvidnosti.

Pred tem predlog za stečaj T-2

SDH je aprila vložil tudi predlog za stečaj telekomunikacijskega operaterja T-2, ki je najpomembnejše podjetje v poslovnem sistemu Jurija Krča, obvladuje pa ga predvsem prek podjetja Garnol. Odvetniki Gratela so na naroku trdili, da je predlog za stečaj SDH zloraba instituta in oblika pritiska na postopke za T-2 ter da je Žiga Debeljak kor predsednik uprave SDH v konfliktu interesov kot nadzornik Telekoma Slovenije, tekmeca T-2.

V jedru spora je po navedbah medijev za 120 milijonov evrov posojil, ki jih je T-2 pred več kot desetletjem od državnih bank dobila za izgradnjo optičnega omrežja. V T-2 vztrajajo, da velik del tega denarja nikoli ni prišel na njihov račun, temveč je izginil neznano kam. Družba sicer v bilancah izkazuje za dobrih 50 milijonov evrov obveznosti do države, ki jih izpodbija na sodišču, v SDH pa vztrajajo, da mora družba poplačati celotni dolg.

Proti sklepu sodišča je mogoče vložiti pritožbo v 15 dneh.