Kako brez preračunljivih koalicijskih in opozicijskih strank do nove zakonodaje

Članek g. Tomaža Erjavca Kdo preverja poitične poslovne načrte je v mnogih ugotovitvah pravilna osvetlitev dejstev, ni pa zadel žebljice na glavico.

Ideja preverjanja volilnih programov prek neodvisnih strokovnjakov neukim volivcem ne bi prinesla nobenega napredka. Volivci in vsa javna sredstva obveščanja bi morali bolj aktivno spremljati, kaj se dogaja z uresničevanjem predvolilnih obljub. Vlada in poslanci pa bi morali vedno jasno in razumljivo povedati in pojasniti, zakaj se obljube ne morejo izpolniti.

Na referendumu o preferenčnem glasu so s skoraj tričetrtinsko podporo dali soglasje k tej spremembi volilnega zakona, ki bi omogočil, da imamo volivci mnogo več možnosti odločati, kateri kandidati bodo izvoljeni. V nasprotnem ostane v veljavi, da voditelji strank odločajo, kdo bo in kdo ne bo izvoljen v parlament, in seveda si izbirajo poslušne člane stranke.

Spremembi volilne zakonodaje nasprotujejo skoraj vse stare etablirane stranke, ki ribarijo v kalnem že več kot trideset let. Sprašujem se, zakaj ne bi volivci, ki so izglasovali s skoraj tričetrtinsko podporo spremembo te zakonodaje, na prihodnjih volitvah izvolili s prav tako podporo edino stranko, ki že od začetka ustanovitve to želi. Stranka bi tako lahko takoj in brez glasov drugih preračunljivih koalicijskih in opozicijskih strank izglasovala novo zakonodajo.