SDH v nezavezujoče pogovore o prevzemu Save

V nadaljevanju preberite še:

V SDH potrjujejo, da se s finančnim skladom York pogovarjajo o odkupu njegovega 43-odstotnega deleža v Savi. Kako daleč so pogajanja in kje se zatika? Kolikokšna naj bi bila cena in kaj bo s Savo, če dogovora med državo in Yorkom ne bo?