SDH za model gradnje po avstrijskem vzoru

Čeprav sta se ministra za delo in za finance že lansko jesen začela pogovarjati o uporabi okoli 15 nepremičnin slabe banke za stanovanjsko gradnjo v Ljubljani, njeni okolici, Mariboru in na Primorskem, te še ne služijo temu namenu. Trenutno so v lasti Slovenskega državnega holdinga (SDH), kjer po naših informacijah projektna skupina menda po avstrijskem vzoru pripravlja model stanovanjske gradnje z omejenim dobičkom.