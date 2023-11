Sezona prehladov in gripe: Kako hrana vpliva na našo odpornost

Imunski sistem: Naš nepogrešljivi branilec pred okužbami

Imunski sistem je sestavljen iz različnih beljakovin, celic in organov, ki združeni delujejo kot ščit pred vdorom tujih snovi. Kako ta sistem deluje?

Naš imunski sistem je razdeljen na dva glavna dela: prirojeni in pridobljeni imunski sistem. Prirojeni imunski sistem je naša prva obrambna linija in deluje hitro, vendar manj specifično. Vključuje kožo, sluznico, bele krvne celice, ki so sposobne požiranja tujkov, in naravne celice ubijalke, ki prepoznavajo in uničujejo okužene celice.1

Pridobljeni imunski sistem je specializiran za obravnavo specifičnih okužb, s katerimi se je naš organizem v preteklosti že srečal. To vključuje antigene, na primer bakterije in viruse, ki jih imunski sistem prepozna kot tuje in sproži specifičen odziv. T-celice in B-celice so ključne komponente pridobljenega imunskega sistema. T-celice napadajo okužene celice, medtem ko B-celice tvorijo protitelesa za uničenje tujkov.

Hranila, ki krepijo naš imunski sistem

Ključno je razumeti, da lahko hrana, ki jo uživamo, močno vpliva na delovanje našega imunskega sistema. Nekatera ključna hranila za ohranjanje močnega imunskega sistema so:

1. Vitamin C : Ta vitamin je znan po svoji sposobnosti krepitve belih krvnih celic, ki so ključne za boj proti okužbam.1 Najdemo ga v papriki, agrumih, jagodičevju in brokoliju. Odličen vir vitamina C so tudi žvečljive tablete Jamieson Vitamin C z naravnim okusom pomaranče, z uživanjem katerih lahko še dodatno pripomorete k višjemu vnosu vitamina C.

2. Vitamin D: Je zelo pomemben je za aktivacijo T-celic in B-celic, ki sodelujejo pri prepoznavanju in uničevanju tujkov.1 Prehranski viri vitamina D so mastne morske ribe in mlečni izdelki. Glavnina vitamina D pa v telesu nastaja pod vplivom sončnih žarkov oz. UV-sevanja. Zaradi manjše izpostavljenosti soncu in nižje intenzitete UV-sevanja pa je v jesenskem in zimskem času dodajanje vitamina D v obliki prehranskih dopolnil priporočljivo.2 Priporočam vsakodnevno dodajanje Jamieson Vitamin D 1000 i.e., ki prispeva k delovanju imunskega sistema, hkrati pa tudi k ohranjanju zdravih kosti in delovanju mišic.

3. Cink: Ta mineral pomaga pri razmnoževanju različnih celic imunskega sistema. Prav tako pomaga aktivirati in ohranjati funkcionalnost in učinkovitost celic imunskega sistema.1 Najdemo ga v oreških, semenih, mesu in stročnicah. Pri prvih znakih prehlada si lahko pomagate tudi s kapsulami Jamieson Cold Fighter , ki vsebujejo zelo učinkovito kombinacijo cinka in vitamina C za zaustavitev napredovanja prehlada ali gripe.

4. Probiotiki: Zdrava črevesna mikrobiota je ključnega pomena za učinkovit imunski odziv, saj uravnava vnetne odzive v telesu, spodbudi tvorbo protiteles in poveča aktivnost belih krvnih celic.1 Jogurt, kefir in fermentirana hrana (na primer kislo zelje) so živila, bogata s probiotiki, ki urejajo prebavo in ohranjajo naš imunski sistem zdrav in krepak.3 Kljub uživanju fermentiranih živil pa vam v primeru pogostih okužb in prehladov priporočam uživanje prehranskih dopolnil s probiotiki, kot so mlečnokislinske bakterije Jamieson.

5. Antioksidanti: Antioksidanti, kot sta vitamin E in beta karoten, ščitijo celice imunskega sistema pred poškodbami. Najdemo jih v borovnicah, oreških, korenju, špinači, bučah, marelicah …4.

Naravna obramba pred prehladi Da bi okrepili svoj imunski sistem, je ključnega pomena, da v prehrano vključimo raznoliko paleto hranilno bogate hrane. Še posebej jeseni in pozimi je pomembno, da v svojo prehrano vključite: - agrume: pomaranče, mandarine, limone, - mastne morske ribe: losos, skuše, sardele, - oreške in semena: mandlje, orehe, sončnična semena, - fermentirano hrano: jogurt, kefir, kombučo, - drugo sadje in zelenjavo: buče, brokoli, špinačo, korenje.

Zaključek

Imunski sistem je naš najboljši zaveznik v boju proti prehladom in gripi. Z uživanjem hrane, bogate z vitaminom C, vitaminom D, cinkom, probiotiki in antioksidanti, lahko okrepite svojo odpornost in zmanjšate tveganje za različne okužbe. Ne pozabite, da je zdrava, uravnotežena in hranilno bogata prehrana ključ do močnega imunskega sistema.

Lana Krajnc, mag. inž. preh.

Viri:

