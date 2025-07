Zvezdnik Diogo Jota skupaj z bratom zgorel v avtomobilu

Velik šok za portugalski nogomet in angleškega prvaka Liverpool – v prometni nesreči blizu Zamore na severozahodu Španije je umrl odlični napadalec Diogo Jota. Star je bil 28 let.

Po poročanju časnika Marca se je Jota malo po polnoči peljal skupaj z bratom Andrejem Silvo, prav tako nogometašem, in silovito trčil v ograjo, avto je zagorel, brata pa sta umrla v plamenih. Jota se je 22. junija, 11 dni pred smrtjo, poročil z Rute Cardoso, s katero ima tri otroke, sin je bil rojen leta 2021, hčerki v letih 2023 in 2024. Z Rute, ki je bila pogosto na tekmah, sta bila v zvezi od leta 2013. Le nekaj ur pred nesrečo je Diogo Jota na instagramu, kjer ima 2,7 milijona sledilcev, objavil video s poroke.

Jota je igral za Porto in Wolverhampton, preden je leta 2020 za 45 milijonov evrov prišel v Liverpool ter z njim letos osvojil naslov angleškega prvaka. Za rdeče z Anfielda je odigral 182 tekem in dosegel 65 golov. Za Portugalsko je zbral 49 nastopov in 14 golov ter pred kratkim drugič osvojil ligo narodov. Bil je tekmec Slovenije na lanskem euru v Nemčiji, kjer je Portugalska v osmini finala zmagala po 11-metrovkah.

Diogo Jota je bil tekmec Slovencev na euru 2024. FOTO: Heiko Becker/Reuters

Preiskovalci po prvih ugotovitvah menijo, da je lamborghiniju počila pnevmatika, medtem ko je Jota poskušal prehiteti drugo vozilo. Posledično je avtomobil v nesreči zaneslo s ceste, kar se je izkazalo za usodno. Vozilo se je vnelo, požar pa je bil smrtonosen za oba portugalska nogometaša. Brat Andre Silva je bil star 25 let, igral je za portugalski Penafiel.

Predsednik portugalske nogometne zveze Pedro Proenca je na družbenih omrežjih obžaloval tragično novico: »Diogo je bil izjemna osebnost, ki so ga spoštovali soigralci in tekmeci. Izgubili smo dva prvaka. Njuna smrt je velika izguba za portugalski nogomet, storili bomo vse, da bomo vsak dan častili njuno zapuščino,« je zapisal Proenca, ki je Uefo pozval k minuti molka pred nocojšnjo tekmo Portugalske in Španije na EP za ženske v Švici.