Eksplozija v Rimu, več mrtvih

V vzhodnem delu je Rima odjeknila močna eksplozija na bencinski črpalki, pri čemer je bilo po uradnih podatkih poškodovanih najmanj devet ljudi, med njimi osem policistov in en gasilec. Italijanski mediji sicer poročajo, da je poškodovanih več kot 20 oseb.

Eksplozija, ki se je zgodila na postaji za nafto, dizel in utekočinjeni naftni plin (UNP) v četrti Prenestino, se je slišala po večjem delu Rima. Požar še ni bil pogašen, gasilci pa so sporočili, da je eden od njihovih kolegov hospitaliziran.

Eksplozija se je zgodila po tem, ko je tovornjak zadel cevovod, kar je povzročilo iztekanje in poznejšo eksplozijo. Reševalne službe so bile že na kraju nesreče pred eksplozijo, ker so jih poklicali zaradi nesreče s tovornjakom.

Požar se je razširil tudi na bližnje skladišče, udarni val pa je poškodoval okoliške stavbe. Med poškodovanimi so poleg policistov tudi reševalci in mimoidoči, pet ljudi so morali prepeljati v bolnišnico.

Preiskava o vzroku eksplozije in obsegu škode še poteka.