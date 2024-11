Sij pričakuje izboljšanje poslovanje v prihodnjih dveh letih

Potem ko je Slovenska industrija jekla – Sij nedavno objavila, da zaostrene razmere na jeklarskem trgu že vplivajo na njeno poslovanje in financiranje, je danes napovedala, da bo letošnje leto predvidoma sklenila z milijardo evrov prihodkov od prodaje in dobrih 51 milijonov evrov EBITDA, poslovni rezultat skupine pa naj bi bil primerljiv lanskemu pred davki. Sij je sicer v prvih devetih mesecih zaradi razmer na trgu ustvaril negativen poslovni izid.

V Siju so ponovno poudarili, da se srečujejo z zaostrenimi okoliščinami poslovanja, ki skupaj z naraščajočimi stroški na energijo, močno vplivajo na konkurenčnost evropskih jeklarjev. Trg močno zaznamuje tudi uvoz večje količine jekla iz Azije, kar pomembno vpliva na slabše povpraševanje po evropskih jeklih in s tem tudi izdelkih Sijevih družb.

Rast povpraševanja

Kot navajajo v Siju, za leto 2025 različne neodvisne tržne raziskave napovedujejo nekoliko okrepljeno povpraševanje po jeklu. Skupina Sij tako pričakuje, da bo ustvarila od 1,047 do 1,112 milijarde evrov prihodkov od prodaje in poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) od 61 do 85 milijonov evrov. Za nujne naložbe naj bi namenili 33 milijonov evrov. Gibanje poslovnega izida je predvideno med 19 milijoni evrov izgube in 0,4 milijona evrov dobička, denarni tok iz poslovanja bo pozitiven, kar pomeni, da bo skupina neto finančni dolg med 240 in 228 milijoni evrov, razmerje z EBITDA pa bo znašalo od 4 do 2,7.

V letu 2026 pričakujejo izboljšanje poslovanja. Prihodki od prodaje naj bi dosegli od 1,091 do 1,167 milijarde evrov. Izboljšal naj bi se tudi poslovni izid, ki bi se gibal med 5 milijoni evrov izgube in 17 milijoni evrov dobička.

Refinanciranje obveznic

Navedene napovedi poslovanja so med drugim povezane tudi s Sijevo objavo ta teden, da se je v drugem polletju letos dogovarjal z mednarodno finančno institucijo o refinanciranju obveznic SIJ6 z bančnim virom, vendar se je ta nepričakovano umaknila zaradi nenadnega poslabšanja razmer na evropskem jeklarskem trgu v zadnjih tednih, kar v določeni meri vpliva tudi na slovensko jeklarsko skupino. Sij je sporočil, da je pristopil k domačim in tujim bankam, ki so članice sindiciranega posojila, in dosegel načelni dogovor o zagotovitvi dodatnih finančnih virov za poplačilo obveznic z oznako SIJ6, ki ga morajo pristojni organi bank potrditi do datuma zapadlosti omenjenih obveznic, torej do 5. novembra letos.