Sij v pogovorih za poplačilo obveznic in izdajo dodatnih

Slovenska industrija jekla – Sij je zaradi zaostrenih razmer na jeklarskem trgu vlagateljem danes sporočila, da zaostrene gospodarske razmere sicer vplivajo na likvidnostne rezerve Skupine Sij, vendar ocenjujejo, da bodo obveznice z oznako SIJ6 v skupni vrednosti 48 milijonov evrov v celoti in pravočasno poplačali ob njihovi dospelosti 25. novembra letos. V družbi namreč opažajo, da so vlagatelji postali previdni in zadržani do naložb v jeklarsko industrijo.

Sij kot izdajatelj se je v drugem polletju dogovarjal z mednarodno finančno institucijo o refinanciranju obveznic z bančnim virom, vendar se je slednja nepričakovano umaknila zaradi nenadnega poslabšanja razmer na evropskem jeklarskem trgu v zadnjih tednih, kar v določeni meri vpliva tudi na Skupino Sij. »Sij je takoj pristopil k domačim in tujim bankam, ki so članice sindiciranega posojila, in dosegel načelni dogovor o zagotovitvi dodatnih finančnih virov za poplačilo obveznic z oznako SIJ6, ki ga morajo pristojni organi bank potrditi do datuma zapadlosti omenjenih obveznic. Prav tako je izdajatelj v intenzivnih dogovorih z večjimi vlagatelji za dodatno izdajo obstoječih trajnostnih obveznic z oznako SIJ8,« so prek Seoneta sporočili iz Sija.

Zahtevne okoliščine

Ta jeklarska skupina je namreč 30. oktobra objavila informacijo o zahtevnih okoliščinah poslovanja, ki so posledica različnih gospodarskih, okoljskih in geopolitičnih dejavnikov, ter o ukrepih, ki jih izvajajo za zagotavljanje dolgoročne stabilnosti, predvsem pa ohranjanje dejavnosti in delovnih mest. Med drugim so ustavili vse nenujne naložbe in uvedli skrajšani delovni čas.

»Za evropsko jeklarsko industrijo, katere del je tudi Skupina SIJ, so se razmere v drugem polletju 2024 pomembno zaostrile. Padec povpraševanja po jeklu na globalnih trgih, skupaj z naraščajočimi stroški za energijo, močno vpliva na konkurenčnost evropskih jeklarjev. Industrijo bremeni tudi povečana konkurenca iz držav, v katerih so stroški proizvodnje nižji, predvsem iz Azije,« so danes ponovno sporočili iz družbe.

Razširitev izdaje

Zaradi enakomerne obveščenosti vseh deležnikov Sij sporoča, da bo investiranje v razširjeno izdajo obveznic SIJ8 predmet samostojne investicijske odločitve posameznih vlagateljev. Skupina Sij bo v tem okviru v predstavitveni dokumentaciji transparentno predstavila svoj likvidnostni položaj in okoliščine, da naložba v navedeni finančni instrument za vlagatelje lahko predstavlja povečano tveganje, so še navedli v družbi.

Na podlagi rezultatov sondiranja trga, ki ga je Sij izvajal v zadnjih tednih, bo družba povabljenim vlagateljem poslala ponudbo za vpis povečanja izdaje trajnostnih obveznic SIJ8. Pojasnili so, da bo končna nominalna vrednost celotne izdaje povečanja trajnostnih obveznic SIJ8 odvisna od dejanskega vpisa in vplačila trajnostnih obveznic med potencialnimi vlagatelji. O navedenem bo družba obvestila javnost po zaključku ponudbe in vplačil trajnostnih obveznic, kar bo predvidoma 25. novembra letos.