Sij opaža prve znake okrevanja jeklarske panoge

Za Slovensko industrijo jekla sta dve zahtevni leti. Lani je ustvarila dobro milijardo evrov prihodkov, rezultat pod črto še ni znan, a kot je razumeti vodstvo skupine, bo negativen. Letos na trgih opažajo pozitivne znake, zato računajo na postopno okrevanje panog, ki povprašujejo po jeklu. V hčerinskih družbah Sija so tako delavce na čakanju poklicali nazaj v službo.

Glavni podpredsednik Skupine Sij Tibor Šimonka je povedal, da so razmere na jeklarskem trgu zaradi energetske krize, vojne, upada povpraševanja v avtomobilski industriji in rasti uvoza kitajskih izdelkov najtežja v zadnjih 15 letih. Sij, ki zaposluje 3661 ljudi, je zato jeseni med drugim ustavil vse nenujne naložbe, zmanjšal število zaposlenih v krovni družbi s 132 na 91 ter del delavcev v proizvodnih podjetjih poslal na čakanje. Zdaj se počasi le kažejo prvi znaki okrevanja, zato nadaljnjih rezov ne načrtujejo: »Prepričani smo, da se bo letos začelo okrevanje, kar se kaže tudi v rasti povpraševanja po nekaterih jeklih.« Dodal je, da imajo z vlagatelji dobre odnose, da pa je trenutno zaradi razmer v panogi težko dosegati boljše pogoje financiranja.

Napovedi za leto 2025

Tibor Šimonka FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V skupini Sij so že napovedali, da letos pričakujejo od 1,047 do 1,112 milijarde evrov prihodkov od prodaje in poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) od 61 do 85 milijonov evrov. Za nujne naložbe naj bi namenili 33 milijonov evrov. Gibanje poslovnega izida je predvideno med 19 milijoni evrov izgube in 0,4 milijona evrov dobička, denarni tok iz poslovanja bo pozitiven, kar pomeni, da bo skupina neto finančni dolg med 240 in 228 milijoni evrov, razmerje z EBITDA pa bo znašalo od štiri do 2,7.

Z optimizmom jih navdaja tudi napoved evropske komisije, da bo marca ali aprila sprejela akcijski načrt za jeklo in kovine. Ta naj bi prinesel rešitve za zagotavljanje potrebnih materialov, zaščitne ukrepe in lažji dostop do cenovno ugodnejše energije. »To je za nas zelo pomembno, saj imamo v Sloveniji najdražjo energijo. Tega stroška ne moremo prenesti v prodajane cene,« je povedal Šimonka in dodal, da imajo njihovi konkurenti dva- do trikrat nižje cene elektrike.

Uvoz s Kitajske

Dodal je, da veliko težavo predstavlja rast uvoza kitajskega jekla na evropski trg, saj dosega že 28-odstotni delež. Pojasnil je, da so kitajski izdelki od 30 do 40 odstotkov cenejši od njihovih, zato se kupci kljub slabšim storitvam obračajo nanje. Poleg tega narašča tudi uvoz indijskega in indonezijskega jekla.

Glede napovedanih carin za jeklo in aluminij na trgu ZDA je za zdaj še precej negotovosti. Za Sij je to pomemben trg, saj tam ustvarijo desetino oziroma sto milijonov evrov prihodka. Šimonka upa, da bo Evropski uniji uspelo doseči kakšen dogovor z ZDA o milejših ukrepih. »Še vedno računamo, da ameriški jeklarji niso sposobni izdelati dovolj jekla, saj povpraševanje po jeklu tam narašča,« je povedal.