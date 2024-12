Matična družba Sij napovedala odpuščanja

Zaostreni pogoji na jeklarskem trgu, kot kaže, jeklarsko skupino Sij silijo v nove ukrepe racionalizacije. Kot so sporočili po včerajšnji seji nadzornega sveta družbe, bodo pogoji poslovanja v letu 2025 terjali potrebo po vitkejši organiziranosti matične družbe Sij. Ta bo zato januarja prihodnje leto pripravila program presežnih delavcev, za proizvodne družbe to ni predvideno.

Nadzorni svet Sija je v torek obravnaval rezultate devetmesečnega poslovanja skupine, napovedi rezultatov za leto 2024 ter poslovni načrt Sija in skupine za leto 2025. Iz Sija so sporočili, da se evropska jeklarska industrija še naprej sooča z zahtevnimi razmerami. »Poleg že objavljenih napovedi o ocenah poslovanja se v skupini že izvajajo številni ukrepi za stabilizacijo, ki jih je na decembrski seji obravnaval nadzorni svet. Zaostreni pogoji poslovanja bodo v letu 2025 terjali potrebo po vitkejši organiziranosti matične družbe Sij, na podlagi katere namerava spremeniti svoj poslovni model z osredotočenjem na centralno upravljanje Skupine Sij pretežno preko ključnih strateških in nadzornih funkcij ter z opustitvijo procesov in nalog, ki niso nujne ali so bile doslej delno podvojene na družbah,« so pojasnili.

Vitkejša organizacija

Dodali so, da se bo zaradi zmanjšanja vlaganj v nenujne investicije in drugih ukrepov v smeri vitkejše organizacije in zmanjševanja stroškov obseg poslovanja krovne družbe Sij zožil, kar vse bo imelo za posledico tudi zmanjšanje potreb po delu delavcev, ki delajo na s tem povezanih funkcijah. Števila presežnih delavcev niso razkrili, poudarili pa so, da to ne pomeni množičnega odpuščanja.V Siju d.d. je sicer zaposlenih 132 ljudi, ki opravljajo režijska dela, kar je 3,6 odstotka zaposlenih v celotni skupini.

Zaposlene so nedavno že seznanili z namero prilagoditve poslovanja in pripravo programa presežnih delavcev. Končni obseg zmanjšanja števila delavcev bodo zaposlenim predstavili v drugi polovici januarja prihodnje leto, ko bo program izdelan. Nekaterim zaposlenim bodo skladno s potrebami odvisnih družb ponudili prezaposlitev, ostali pa bodo prejeli odpoved delovnega razmerja.

Ustavitev naložb

Naša največja jeklarska skupina je že 30. oktobra objavila informacijo o zahtevnih okoliščinah poslovanja, ki so posledica različnih gospodarskih, okoljskih in geopolitičnih dejavnikov, ter o ukrepih, ki jih izvajajo za zagotavljanje dolgoročne stabilnosti, predvsem pa ohranjanje dejavnosti in delovnih mest. Med drugim so ustavili vse nenujne naložbe in uvedli skrajšan delovni čas. Posledica tega je bil tudi odstop od nakupa jeklarske družbe Štore Steel. Sij je sicer 25. novembra letos v celoti poplačal obveznice z oznako SIJ6 v nominalni vrednosti 48 milijonov evrov in hkrati izdal za 22,1 milijona evrov dodatnih obveznic SIJ8.