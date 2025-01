Sij v 1,5-milijardno naložbo v Savdski Arabiji

Slovenska industrija jekla - Sij je v četrtek v Riadu z vlado Savdske Arabije podpisala pogodbo o izvedbi 1,5 milijarde evrov vredne naložbe.

Največ jo bo glede na strateški pomen za savdsko gospodarstvo financirala Savdska Arabija, Sij pa naj bi prispeval vse potrebne visokotehnološke rešitve in znanje. Podpis je potekal ob robu konference Future Minerals Forum, prisotna pa sta bila tudi minister za finance Klemen Boštjančič in koordinator projekta in misije GREMO Iztok Seljak.

Kot so sporočili z ministrstva za finance, projekt vključuje vzpostavitev proizvodnje elektrojekla in premijskih toplo valjanih trakov v Ras Al-Khairu, hitro rastočem industrijskem središču na jugovzhodu države. Naložba naj bi zaživela od leta 2029 naprej.

Predsednik uprave Sija Andrej Zubitski je podpisal pogodbo, ki predvideva vzpostavitev proizvodnje elektrojekla in premijskih toplo valjanih trakov. FOTO: Leon Vidic/Delo

Gre za strateški industrijski segment v okviru njihove vizije o razvoju države do leta 2030 in nacionalne industrijske strategije. Na finančnem ministrstvu pojasnjujejo, da je Boštjančič ta projekt konkretno podprl in omogočil njegovo izvedbo že ob njegovem predhodnem obisku v Savdski Arabiji konec oktobra lani. Na ministrstvu navajajo, da je to največja enkratna slovenska investicija v tujini.

Napovedali so, da naj bi Siju v nadaljevanju sledila tudi druga podjetja slovenskega avtomobilskega grozda oziroma Misije GREMO (angleško GREen MObility) in se s tem močneje globalizirala tudi zunaj okvirov Evropske unije.