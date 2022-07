Čisti dobiček Krke poskočil za tretjino

Poteka skupščina delničarjev Krke. Dolenjski farmacevt ima letos zaradi vojne v Ukrajini zelo stresno leto saj sta Rusija in Ukrajini med tremi največjimi trgi družbe. Vseeno se ji izbruh vojne v prvem četrtletju še ni poznal v poslovanju, so se pa spremenili prodajni kanali.

13:50 letošnji načrt, za zdaj nespremenjen

Krka letos načrtuje okoli 300 milijonov evrov čistega dobička, ki bo po Colaričevi oceni tudi dosežen. Po dobrem polletju Colarič opozarja, da je zvišanje načrtov preuranjeno. Bolj jasno bodo dosegljivost letošnjih načrtov vidna ob razkritju rezultatov tretjega četrtletja.

13:30 Predsednik uprave Jože Colarič predstavlja poslovanje

Krka je v prvem polletju čisti dobiček povečala za tretjino na 236,2 milijona evrov. Vpliv vojne se vidi predvsem v dobičku iz poslovanja, ki je 31 odstotkov manjši kot v istem lanskem odbobju in znaša 139,2 milijona evrov.

Krka je v prvem polletju ustvarila 123 milijonov evrov dobička iz financiranja, toda od tega je 116 milijonov evrov posledica tečajnih razlik, predvsem rasti vrednosti rublja. Toda Colarič ob tem opozarja ne veliko izpostavljenost v rubljih, ki ima lahko v drugem polletju negativen vpliv.

Krka je v prvem polletju prihodke od prodaje povečala za šest odstotkov na 853,4. V Sloveniji se je prodaja povečala za 18 odstotkov.

V Vzhodni Evropi, ki zajema Ukrajino in Rusijo, se je prodaja povečala za štiri odstotke na 288 milijonov evrov. V Rusiji se je prodaja v evrih povečala za tri odstotke, v Rusiji pa se je z odstotek zmanjšala. Colarič pojasnjuje, da se prilagajajo dnevnim razmeram na teh dveh tržiščih. V zahodni Evropi se je prodaja povečala za šest odstotkov, enako tudi v srednji Evropi, v jugovzhodni Evropi pa je prodaja v prvem polletju štiri odstotke večja kot v istem lanskem obdobju.

Krka je lani izvedla manj investicij od načrtov. Delno so manjše naložbe povezane s težavami pri nabavi opreme zaradi epidemije. Pri nekaterih novih naložbah v Sloveniji Krka tudi še dobila okoljevarstvenega soglasja.

Krka ima dovoljenje za nakup lastnih delnic, ki pa so bili letos bistveno manjši kot v preteklih letih. Colarič manjše nakupe pojasnjuje z dogodki zaradi katerih nakupi niso bili mogoči. Izpostavlja predvsem seje nadzornih svetov. Sej nadzornih svetov sicer družba ne razkriva z javnimi objavami, kot kaže pa jih je bilo letos več kot v preteklih letih. To je verjetno predvsem posledica vojne v Ukrajini, ki so močno vplivala na poslovne procese farmacevta.

Colarič še pojasnjuje, da se je število delničarjev letos povečalo za odstotek. Rast števila delničarjev je predvsem posledica vstopa novih slovenskih delničarjev.

13:05 Prisotna dobra polovica delničarjev

Na skupščini je prisotnih 54,11 odstotka delničarjev.

Krka delničarjem predlagala izplačilo 5,63 evra bruto dividende na delnico. Za dividende bo tako izplačala 175 milijonov evrov, kar je 57 odstotkov lanskega dobička farmacevta. Poleg delitve dobička, bodo delničarji imenovali tudi enega od nadzornikov. Z nov petletni mandat je predlagan Borut Jamnik.

Krka je lani dosegla rekordne rezultate. Prihodki so se povečali za dva odstotka in dosegli 1,565 milijarde evrov, čisti dobiček pa je znašal 309 milijonov evrov, kar je šest odstotkov več kot predlanskim.

V prvih treh mesecih letos pa je ustvarila 432 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je devet odstotkov več kot v istem lanskem obdobju. Čisti dobiček je medletno zrasel za štiri odstotke in po treh mesecih znaša 90,4 milijona evrov. Prodaja se je povečala tudi v Ukrajini in Rusiji.