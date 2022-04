Slabi banki so šteti dnevi

V nadaljevanju preberite še:

Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je nastala leta 2013 ob zadnji sanaciji šestih bank, so, kot kaže, vendarle šteti dnevi. Ministrstvo za finance je pripravilo predlog podzakonskega akta, ki ureja način prenosa premoženja in obveznosti slabe banke. Ta naj bi po zakonu prenehala obstajati konec letošnjega leta. Kaj se bo torej zgodilo z nasledstvom slabe banke in kaj z zaposlenimi? Kako se na to pripravljata državna upravljavca in kaj to pomeni za državne hotele?